Halloween ist eine heilige Zeit für alle, die gerne Gruselfilme schauen – obwohl die Anwesenheit von Kindern möglicherweise die Gleichung verändert, welche Art von Gruselfilmen man auf die Leinwand bringt. Die besten Familien-Halloweenfilme werden schließlich nicht im Slasher-Bereich Ihrer Lieblings-Streaming-Plattform zu finden sein. Die Auswahl eines Horrorfilms, der sowohl für Kinder als auch für Eltern geeignet ist, bedarf einiger besonderer Überlegungen.

Wenn es um Filme geht, die in der Nacht ablaufen, ist schließlich jedes Kind anders. Manche sind schon in jungen Jahren große Fans von Horrorfilmen, andere tun ihr Bestes, um Angst so weit wie möglich zu vermeiden, und wieder andere gehen gerne auf Zehenspitzen bis zur Begeisterung. In diesem Sinne, Folge hat eine Liste der 20 besten Halloween-Filme zusammengestellt, die Kinder und die Familie gemeinsam genießen können, zusammen mit Hinweisen dazu, wie geeignet jeder Streifen für bestimmte Altersgruppen sein könnte.

Ob animiert oder real, ob altmodisch oder brandneu – die folgenden Filme reichen vielleicht nicht für die Altersfreigabe PG-13, repräsentieren aber insgesamt eine stolze Tradition der Kindheit: herauszufinden, wie viel Spaß es machen kann, Angst zu haben, und gleichzeitig die eigenen zu entdecken eigene Grenzen. Und was am wichtigsten ist, zu lernen, dass es manchmal in der Nacht wirklich schief geht – zumindest zu dieser Jahreszeit. Lesen Sie weiter für unsere Liste der 20 besten Halloween-Filme für Kinder und Familien.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur