Sogar Liam Neeson erkennt, dass er sich nicht ewig auf seine „besonderen Fähigkeiten“ als Actionfilmstar verlassen kann, und es hört sich an, als wäre er endlich bereit, loszulassen. In einem aktuellen Interview mit MENSCHENsagte der Schauspieler, er würde wahrscheinlich damit aufhören Genommen-Stil Filme bis Ende 2025.

„Ich bin 72 – irgendwann muss es aufhören“, sagte Neeson, der seine Kampfszenen selbst dreht, die härteren Stunts jedoch seinem langjährigen Mitarbeiter Mark Vanselow überlässt. „Man kann das Publikum nicht täuschen. Ich möchte nicht, dass Mark meine Kampfszenen für mich austrägt.“

Neeson fügte hinzu, dass er über einen Ausstieg „vielleicht Ende nächsten Jahres“ nachdenke. Er fuhr fort: „Ich denke, das ist es.“

Es ist erwähnenswert, dass Neeson bereits im September 2017 sagte, dass er mit Actionfilmen aufhören würde – obwohl er nur zwei Wochen später aus dem Ruhestand ausschied. Im Jahr 2022 scherzte der Schauspieler darüber, dass er auch mit fast 70 Jahren immer noch mit Angeboten für diese Rollen „durchkommt“, gab jedoch zu, dass er „irgendwann damit aufhören“ müsse, weil „das Publikum nicht dumm ist“.

Seit er 2008 ein unerwarteter Actionstar geworden ist GenommenNeeson hat mehr als ein Dutzend Action-Thriller gedreht, darunter zwei Genommen Fortsetzungen. In seinem nächsten Film AbsolutionNeeson spielt einen Gangster, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis versucht, wieder Kontakt zu seinen Kindern aufzunehmen, aber in sein altes Leben zurückgezogen wird.

Allerdings, nachdem er kürzlich die Dreharbeiten zu Ende gebracht hatte Nackte Waffe Nach dem Neustart ist Neeson gut aufgestellt, um in die Komödie einzusteigen. Der Film soll am 1. August 2025 in die Kinos kommen und zeigt Neeson als tollpatschigen Polizisten Frank Drebin Jr. an der Seite einer Femme Fatale, gespielt von Pamela Anderson.

