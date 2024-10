Konklave beginnt mit einem Todesfall, aber während der Film mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle kein Krimi ist, ist Regisseur Edward Bergers Fortsetzung von 2022 An der Westfront ist es ruhig behandelt es fast so. Basierend auf dem Roman von Robert Harris führt der fesselnde Film den Zuschauer in die aufwändigen Riten und Rituale ein, die auf den Tod eines Papstes folgen – die wichtigste davon ist die Frage: Wer wird zum neuen Papst gewählt?

Zu Beginn des Films weiß Kardinal Lawrence (Fiennes) eines: Er hat definitiv kein Interesse an dem Job. Als Dekan des Kardinalskollegiums möchte er lediglich den Prozess der Überwachung der Wahl des neuen Papstes (wer auch immer es sein mag) durchstehen und die Vatikanstadt für ein friedlicheres Amt verlassen. Doch die neuen Kardinäle, die jetzt darum wetteifern, den schicksten Hut des Landes zu tragen, werden es ihm nicht leicht machen, zumal die Welt außerhalb der Mauern des Vatikans so kompliziert ist wie eh und je.

Kardinal Bellini (Stanley Tucci) hat eine liberalere Einstellung zur Kirche, verfügt aber nicht unbedingt über die Unterstützung, während Kardinal Tedesco (Sergio Castellitto), Kardinal Adeyemi (Lucian Msamati) und Kardinal Tremblay (John Lithgow) aus unterschiedlichen Ländern stammen, aber vertreten eine konservativere Sichtweise. Sie alle haben ihre Geheimnisse, von denen die meisten in den Stunden zwischen den Abstimmungssitzungen ans Licht kommen, immer noch in geheimer Papierwahl durchgeführt und nach jeder Runde verbrannt werden.

Für diejenigen, die Details lieben, Konklave rühmt sich der Traditionen, die diesen Akt der Thronfolge prägen, von der Versiegelung der Gemächer des verstorbenen Papstes bis hin zur Bereitstellung von Toilettenartikeln für die besuchenden Kardinäle. Der Kameramann Lucian Msamati bringt die Schönheit der römischen Schauplätze des Films zum Vorschein und stützt sich gleichzeitig auf Nahaufnahmen von allem, von Kanistern mit farbigem Rauch über die Aufstellung der Schreibtische der einzelnen Kardinäle bis hin zu den edlen Stoffen, die die Zuschauer tragen.

Denn dies ist sowohl eine Konferenz als auch ein Festzug, bei dem Kostümbildnerin Lisy Christl wesentliche Arbeit bei der Herstellung der Dutzenden von Zucchettos, Birettas und Mitren leistet, die für die Besetzung benötigt werden. (Ich hätte nie gedacht, dass ich heute einen Grund hätte, die Namen der Hüte nachzuschlagen, die die Kardinäle tragen, aber das Leben ist voller wunderbarer Überraschungen.) Und die Details dieser Adaption erstrecken sich über das Oberflächliche hinaus auf die beteiligten Personen, insbesondere auf das Hilfspersonal die jede Konvention dieser Art möglich machen, zumal das Hilfspersonal aus einer Gruppe von Nonnen besteht, angeführt von Isabella Rossellinis Schwester Agnes – die schweigt, bis sie lauter als alle anderen spricht.

Jeder, auch Schwester Agnes, ist Soldat in diesem Krieg, weil KonklaveZumindest anfangs wird der Wettbewerb um einen neuen Papst nie als etwas anderes als ein politischer Kampf zwischen fehlerhaften Männern dargestellt. Dies steht in direktem Gegensatz zu dem, was es angeblich ist – ein Versuch, die wahre Göttlichkeit in der menschlichen Seele zu entdecken und zu erheben. Tatsächlich scheint die Frage, wer wirklich der beste spirituelle Führer für die Kirche sein könnte, hier kaum zur Sprache zu kommen; Es geht um die Stimmenauszählung und darum, wer die Unterstützung verschiedener Cliquen der Kardinalgemeinschaft hat.

Wegen Kurs Es gibt Cliquen und von Kurs Diese Jungs bekommen kitschig miteinander. Konklave geht nicht zu sehr auf die Risiken dieser Wahl ein – was es für die Menschen auf der Welt, die dem katholischen Glauben folgen, bedeuten würde, wenn ein besonders progressiver oder regressiver Papst gewählt würde. Stattdessen liegt der Fokus auf den beteiligten Personen und darauf, ob sie Lippenbekenntnisse oder echte Hingabe an die vermeintlichen Ziele des Prozesses abgeben oder nicht.

Und irgendwie ist es alles faszinierend. Es hilft, dass Berger ein wirklich erstklassiges Ensemble zusammengestellt hat, wobei Fiennes‘ weltmüde Arbeit den Kern des Geschehens bildet. Stanley Tucci elektrisiert jede Szene, in der er auftritt, während Lucian Msamati, Sergio Castellitto und John Lithgow alle faszinierende und/oder verheerende Momente zum Leuchten bringen. Im Gegensatz dazu verfügt der relativ unbekannte mexikanische Schauspieler Carlos Diehz – der einen ebenso obskuren Kardinal spielt, der in letzter Minute zu den Verhandlungen eingeladen wurde – von allen am wenigsten Erfahrung, stellt aber eine brillante Entdeckung des Casting-Teams dar; Am Ende wird er zu einem wesentlichen Teil des Rätsels, das uns führt Konklave zu seinem überraschenden, möglicherweise sogar schockierenden Ergebnis.

Die Einfachheit von KonklaveAufgrund der Erzählung ist es leicht, ihm eine Bedeutung zuzuordnen – die Veröffentlichung am Vorabend der Präsidentschaftswahl 2024 zum Beispiel kann nicht umhin, einige allegorische Konsequenzen mit sich zu bringen. Und die Haltung von Kardinal Lawrence ist in diesen verschwommenen, nicht wirklich post-COVID-Zeiten außerordentlich nachvollziehbar; Lawrence will einfach nur Frieden, ein einfaches Leben, frei von der Hinterlist der päpstlichen Politik. (Klingt gut.)

Konklave ist mit PG bewertet, was für ein Drama, das sich eindeutig an ein erwachsenes Publikum richtet, etwas üblich ist – trotz der Bewertung würde ich es nicht für Kinder empfehlen, es sei denn, die Kinder mögen es wirklich Hüte. Diese Bewertung unterstreicht jedoch nur die Kraft von Bergers Geschichtenerzählen, die keine extreme Gewalt, Sprache oder Sexualität erfordern, um das Publikum zu fesseln. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Wissen über den Katholizismus begrenzt ist: Es ist fesselnd, brillanten Schauspielern dabei zuzusehen, wie sie sich über Fragen des Idealismus, des Pragmatismus und vielleicht gelegentlich des Glaubens auseinandersetzen. Konklave wagt es sogar, es ein wenig zu machen Spaß. Das könnte sein subversivstes Element sein.

Konklave ist jetzt im Kino.