Sacha Baron Cohen kam vorbei Die Tonight Show mit Jimmy Fallon am Donnerstagabend, um für seine Rolle in der kürzlich veröffentlichten Dramaserie Alfonso Cuarón zu werben Haftungsausschlussaber wie immer hatte Jimmy Fallon andere Pläne mit dem Schauspieler und Komiker. Auf Fallons Bitte hin schlüpfte Cohen in die Looks seiner Kultfiguren Ali G und Borat und gab vor, eine Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris zu moderieren.

Obwohl er scherzte, dass er „versucht, sich als dramatischer Schauspieler zu etablieren“, begann Cohen mit Ali G, der seine rote Mütze, die getönte Brille und den Spitzbart trug (und Fallon auch mit „Kimmel“ anredete). Erwartungsgemäß „lobte“ er als Ali G Trump für seine kriminellen Aktivitäten und versuchte, Harris anzugreifen: „Wenn ich dich im Fernsehen ansehe, bekomme ich einen gewaltigen Schock.“ Wahl,„Cohen scherzte als Ali G über Harris.

Dann wechselte er den Gang, um das Aussehen von Borat anzuziehen, mit seinem charakteristischen grauen Mantel und dem breitkrempigen Schnurrbart. Borat sprach Jimmy Fallon dieses Mal mit „Jimmy Phallus“ an und machte sich über Trumps Kommentare über Menschen in Ohio lustig, die Katzen und Hunde essen, und sagte, in Kasachstan gäbe es KFC: „Kazak Fried Cat“. Cohen wandte sich an Harris und scherzte als Borat, dass sie wahrscheinlich nicht nach Kasachstan gehen sollte, da sie bereits „drei der vier Verbrechen mit dem Tod bestraft“ habe, weil sie eine farbige Frau sei, die mit einem jüdischen Mann verheiratet sei. Sehen Sie sich unten den Clip von Cohen als Ali G und Borat an.

An anderer Stelle in seinem Fallon Cohen sprach darüber, an der Seite von Cate Blanchett zu arbeiten Haftungsausschlussdas diesen Monat auf Apple TV+ Premiere hatte. Er sprach auch darüber, dass er zweimal aus New York geworfen wurde – einmal während der Dreharbeiten zu „ Borat für leichtes Chaos in der Innenstadt und später während der Dreharbeiten Borat 2 nach seinem kontroversen Interview mit dem ehemaligen Bürgermeister Rudy Giuliani. Sehen Sie sich den Clip unten an.