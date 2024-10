Hinter den Brettern, Amyl and the Sniffers wandten sich an Nick Launay, dessen Produktionsauftritte von „Gang of Four“ (1981) bis „IDLES“ (2018) und noch viel mehr dazwischen reichen.

„Da er während der Post-Punk-Bewegung erwachsen wurde – dort begann seine Karriere –, hat das seinen eigenen Einfluss auf die Musik, weil er sehr rhythmusbewusst ist“, erklärt Martens. „Ich finde, Post-Punk ist ein ziemlich rhythmisches Genre.“

Darüber hinaus wie Cartoon-Dunkelheit wollte, hatte die Band eine klare Vorstellung davon, wie es klingen sollte. Um dies zu erreichen, haben sie sich im Studio 606 der Foo Fighters in Los Angeles niedergelassen, vor derselben Neve-Konsole, auf der auch Fleetwood Macs Aufnahmen gemacht wurden Gerüchte und Nirvanas Egal.

Es war umständlich, damit zu arbeiten – „Ich glaube, es wurde in den 70er-Jahren gemacht“ –, aber Martens wollte eine Technik anwenden, „die ich schon einmal von den Red Hot Chili Peppers gehört hatte.“ Blutzucker-Sex-Magie.“ Die Idee besteht darin, der Konsole so viel Signal zuzuführen, dass es zu Verzerrungen kommt. Oder, wie Martens es poetisch ausdrückte, „ein super übersteuerter, direkter Vorverstärker-Sound, bei dem man die Neve-Konsole absolut zertrümmert.“

„Die alte Idee bei der Audioaufnahme war, dass je sauberer, desto besser, aber sie wussten nicht, dass Menschen den Klang der Verzerrung tatsächlich mögen. Deshalb verzerrt die Neve-Konsole besser als andere“, erklärt er. „Es hat eine bessere Verzerrung, was die Leute nicht erwartet haben.“

Post-Punk-Rhythmen und klassische Verzerrung signalisieren die Aufgeschlossenheit einer Band, die seit langem mit Punk und Pub-Rock in Verbindung gebracht wird. „Wir bringen alles mit und probieren alles aus“, sagt Taylor. „Womit auch immer du ficken willst, versuche es damit.“ Taylor selbst experimentierte mit verschiedenen Stimmen und spielte bei „Tiny Bikini“ mit einem sexy Quietschen. Auf die Frage nach dem Grund antwortet sie ausdruckslos: „Wir haben eine Maus im Studio.“

Vielleicht noch überraschender ist, dass sie bei „Big Dreams“ und „Bailing on Me“ eine ausgesprochen schöne Stimme hat. Taylors halllastiger Gesang ist weit entfernt von „kehligem, schreiartigem Geschrei“. Ihrer Meinung nach reagiere sie nur auf die Musik.

„Ich habe das Gefühl, dass Declan schon eine Weile an etwas sanfteren Sachen gesessen hat, aber beim letzten Album hatte er noch nicht wirklich das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war, es herauszubringen“, erinnert sie sich. „Er sagte: ‚Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es so zu Amyl passt.‘ Bei diesem Album dachten wir: „Nein, bring es einfach mit und wir werden sehen, was passiert.“ Und ich denke, er hat einfach mehr Selbstvertrauen bekommen, um es uns zu zeigen.“

„Mein Ziel war ein weniger aggressiver Klang, aber dennoch ein intensives Gefühl“, sagt Martens.

„Big Dreams“ beginnt mit einem klagenden Riff, das von Saite zu Saite zu suchen scheint. Es dauerte eine Weile, bis die Gruppe die richtige Gitarre für das Intro gefunden hatte, und sie entschieden sich für eine Leihgitarre von ihren Gastgebern in den 606 Studios, eine Gibson Trini Lopez von 1969, „eine Gitarre, die Dave Grohl live verwendet.“

Taylor ihrerseits singt davon, dass sie materiellen Komfort gerade außerhalb ihrer Reichweite verspürt: „Du bist knapp bei Kasse, und na ja/ Du weißt nicht, wo du anfangen sollst/ Es ist nicht einfach bei den Lebenshaltungskosten.“

Auch wenn die Lieder von Amyl and the Sniffers aus intensiven Gefühlen entstehen, sind sie nicht alle so direkt wie „Big Dreams“. Oftmals spüren Zuhörer die Emotionen hinter den Worten, ohne deren Ursache zu kennen.

„Ich glaube nicht, dass die Texte direkt politisch sind. Aber deshalb versuche ich, über all die Dinge zu sprechen, die ich beim Schreiben gefühlt habe. Denn in vielerlei Hinsicht ist das Album eine Reaktion auf die Politik und auf die Welt, aber es geht nicht direkt um „Fuck Trump“ oder so etwas. Es gibt Gerüchte darüber, ob es um Abtreibungen oder einfach nur um Körperautonomie und all diesen Kram geht“, – wie man es im Schlussteil „Me and the Girls“ hört – „aber es ist ziemlich indirekt politisch.“ Aber alles ist politisch.“

Wie alle anderen sind auch diese Australier wegen der US-Präsidentschaftswahl gestresst. „Ich und Amy leben jetzt in LA“, sagt Martens, „und deshalb ist es wirklich wild, die Wahlen zu beobachten, und wir haben kein Mitspracherecht. Wissen Sie, wir sind gewissermaßen Ihrer Gnade ausgeliefert.“

„Es ist ziemlich beängstigend“, stimmt Amy zu. „Denn wenn Trump reinkommt, wird es verdammt schrecklich.“

Romer zieht eine Augenbraue hoch. „Du wirst Kamala öffentlich unterstützen?“

Taylor wird nicht so weit gehen, aber „Kamala ist offensichtlich das kleinere von zwei Übeln.“

So verwirrend es auch ist, einer Regierung ausgeliefert zu sein, die sie nicht beeinflussen können, an einem Ort, der sich bis vor Kurzem nicht ganz so fremd anfühlte, Taylor verzweifelt nicht. „Ich bin kein pessimistischer Mensch. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch-realistisch.“