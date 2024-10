Als jemand, bei dessen gesamtem Job es darum geht, online zu sein, gibt es kaum ein treffenderes Zitat als Tim Burton, der erzählt, wie er das Internet meidet, weil es ihn deprimiert, und sich stattdessen auf seine Version des Grasberührens konzentriert.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein bisschen technikfeindlich bin“, sagte der Filmemacher kürzlich gegenüber BBC News. „Wenn ich mir das Internet anschaue, stelle ich fest, dass ich ziemlich deprimiert bin. Es machte mir Angst, weil ich anfing, in ein dunkles Loch zu fallen. Deshalb versuche ich es zu vermeiden, weil es mir kein gutes Gefühl gibt.“

Burton fuhr fort: „Ich werde sehr schnell depressiv, vielleicht schneller als andere Menschen. Aber ich brauche nicht viel, um zu klicken und einen Kurzschluss auszulösen.“

Stattdessen bleibt er damit beschäftigt, Wolken zu betrachten und, wie man es eben tut, riesige Dinosauriermodelle zu sammeln. Laut BBC hat Burton eine Sammlung von zehn Vergnügungspark-Dinos in seinem Hinterhof, darunter einen 20 Fuß großen T-Rex und einen 50 Fuß großen Brontosaurus.

Letztes Jahr hatte Burton einen weiteren Grund, offline zu bleiben, nachdem in einem BuzzFeed-Artikel KI eingesetzt wurde, um seinen charakteristischen Animationsstil auf klassische Disney-Figuren zu übertragen. „Es saugt einem etwas aus“, sagte er damals. „Es nimmt etwas von deiner Seele oder Psyche; Das ist sehr beunruhigend, besonders wenn es dich betrifft. Es ist, als würde ein Roboter deine Menschlichkeit, deine Seele nehmen.“

Burtons neuester Film, Beetlejuice Beetlejuiceerscheint am 19. November auf 4K und Blu-ray (hier vorbestellen). Schauen Sie sich unsere Rezension an und erfahren Sie, welchen Platz sie in seiner Filmografie einnimmt.

