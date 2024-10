Tool hat ein neues All-Inclusive-Destination-Festival angekündigt, das vom 7. bis 9. März 2025 im Hard Rock Hotel & Casino & Royalton Resort in Punta Cana, Dominikanische Republik, stattfindet. Der Headliner der dreitägigen Veranstaltung wird Tool sein, außerdem sind Primus, Mastodon und andere im Line-up.

Unter dem Titel „Tool Live in the Sand“ werden auf dem Resort-Festival auch Coheed and Cambria, Eagles of Death Metal, King’s X, Fishbone, Wheel, CKY und Moonwalker auftreten.

Tool wird das ganze Wochenende über zwei einzigartige Sets spielen; In der Zwischenzeit werden sie von ihren langjährigen visuellen Mitarbeitern Alex Gray und Allyson Grey begleitet. Tool arbeitet für die Veranstaltung mit der Live-Event-Firma Festication zusammen und es wird der erste Auftritt der Band in der Karibik sein.

Tickets für „Tool Live in the Sand“ sind zunächst für Mitglieder des offiziellen Fanclubs der Band, Tool Army, erhältlich. Der Vorverkauf von Tool Army beginnt am Dienstag, 29. Oktober, 10:00 Uhr PST; Bestehende Mitglieder erhalten einen eindeutigen Code, mit dem sie vor dem allgemeinen Verkauf Pässe kaufen können. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, um 10:00 Uhr PT. Alle Pakete sowie allgemeine Ticketinformationen finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

„Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Primus, Mastodon sowie Coheed und Cambria bei unserem allerersten karibischen Auftritt bei ‚Tool in the Sand‘ dabei sein werden“, sagte Tool-Bassist Justin Chancellor. „2025 entwickelt sich gut. Wir sehen uns dort für ein unvergessliches Musikwochenende!“

In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Pakete beinhalten ein luxuriöses Resortzimmer, unbegrenzte Speisen und Getränke für jeden Gast sowie 3 Tage Musik. Es werden Ausflüge außerhalb des Geländes angeboten, darunter Schnorcheln, Katamaran-Expeditionen, Abseilen, Besuche in Ökoparks und andere Aktivitäten.“

Zusätzlich zur Kreuzfahrt können Fans die anderen Bands von Tool-Sänger Maynard James Keenan, A Perfect Circle und Puscifer, sowie Primus auf der kürzlich angekündigten „Sessanta 2.0“-Tour erleben, die im nächsten Frühjahr stattfindet.

Das vollständige Programm für Tools Festival „Live in the Sand“ finden Sie im Poster unten.