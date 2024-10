Dame Helen Mirren sprach kürzlich im Rahmen einer umfassenden Diskussion über die Erfahrung des Alterns im öffentlichen Leben über den Verlust von Menschen, die noch ihre Jugend erleben. Beim Erscheinen auf der Schöne neue Welt Als besonders tragisches Beispiel nannte die 79-jährige Schauspielerin im Podcast Kurt Cobain.

„Das ist 79, wissen Sie. Und es ist irgendwie okay. Es ist nicht brillant“, sagte Mirren. „Aber es war auch nicht so toll, 25 zu sein, also geht es überhaupt nicht darum, nach Jugend zu streben. Es geht darum, das Leben, das man führt, so vollständig, positiv, angenehm und verwirrend zu leben, wie es war, als man jünger war.“

Der 1923 Der Star betonte, dass sie sich „glücklich“ fühle, ihr aktuelles Alter erreicht zu haben. „Ich sage immer, dass es so traurig ist, dass Kurt Cobain genau so starb, weil er nie GPS gesehen hat, denn es ist das Schönste, meinen kleinen blauen Fleck dabei zu beobachten, wie er die Straße entlanggeht“, erklärte sie. „Ich finde es einfach absolut magisch und unglaublich.“

Der Podcast, in dem Mirren auftrat, konzentriert sich speziell auf die Technologie in der Post-COVID-Ära und die Auswirkungen der raschen Virtualisierung unseres Lebens. Hören Sie sich unten das vollständige Interview an.

Letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass eine neu bearbeitete Version des Erotikfilms von 1980, Caligulawürde eine Heimfreigabe erhalten. Der berüchtigte Film, in dem Mirren mitwirkte, ist jetzt auf DVD und Blu-Ray erhältlich.