Lorne Michaels sagte, er sei „wütend“ gewesen, als Shane Gillis gefeuert wurde Samstagabend Live Im Jahr 2019 tauchten Witze mit rassistischer und homophober Sprache wieder auf. Im Gespräch mit Das Wall Street Journalbestätigte der langjährige Showrunner auch, dass die Entscheidung von NBC und nicht von ihm selbst getroffen wurde.

„Er hat etwas Dummes gesagt, aber es wurde bis zum Ende der Welt in die Luft gesprengt“, sagte Michaels. „Ich war wütend. Ich dachte: „Du hast noch nicht gesehen, was wir tun werden und was ich versuchen werde, in ihm zum Vorschein zu kommen, weil ich dachte, er wäre der Echte.“

Michaels fügte hinzu: „Das war eine sehr starke Aussage der Verantwortlichen. Und natürlich war ich nicht auf dieser Seite, aber ich habe es verstanden.“

Gillis wurde schon einmal gefeuert SNL bevor er in einer einzigen Episode auftrat, kam aber im vergangenen Februar zurück, um eine Episode zu moderieren. Es war eine umstrittene Entscheidung, aber Michaels blieb in Kontakt, während der Komiker zu einem Top-Standup-Act wurde.

In einem kürzlichen Podcast-Auftritt behauptete Gillis, Michaels habe ihn auch gebeten, sich während der gesamten 50. Staffel noch einmal mit seiner Donald-Trump-Imitation zu befassen, doch er lehnte das Angebot ab.

Letzten Monat erzählte Michaels Der Hollywood-Reporter dass Gillis „für Dinge, die er Jahre zuvor getan hatte, verprügelt wurde“ und sagte, es gäbe eine „schnelle Absage“, weil „200 asiatische Unternehmen die Show boykottieren würden“.

Die Gegenreaktion dieser Unternehmen war kaum ungerechtfertigt; in einem der wieder aufgetauchten Videos von Gillis‘ Der geheime Podcast von Matt und Shanemachte er sich über einen chinesischen Akzent lustig und benutzte den Schimpfwort „ch*nk“, während er über Chinatown sprach.

An anderer Stelle in der WSJ Interview, darauf bestand Michaels SNL bezieht nicht absichtlich eine politische Haltung: „Es gibt Dummheit auf beiden Seiten. Unsere Aufgabe ist es, uns darüber lustig zu machen.“

Die nächste Folge von Samstagabend Live wird am 2. November mit John Mulaney als Moderator und Chappell Roan als musikalischem Gast ausgestrahlt. Es wird nur wenige Tage vor der diesjährigen Wahl ausgestrahlt und zeigt Maya Rudolph, die ihren besten Eindruck von Kamala Harris macht.