Ghosts abendfüllender Konzertfilm RITUS HIER RITUS JETZT wird am 6. Dezember als Heimvideo auf Blu-Ray, DVD und VHS veröffentlicht.

Der Film erscheint laut der Band „auf vielfachen Wunsch“ in physischen Formaten, wobei eine 4K-Blu-Ray (24,98 US-Dollar), eine Standard-Blu-Ray (20 US-Dollar), eine DVD (17 US-Dollar) und eine VHS-Veröffentlichung (34,99 US-Dollar) in Vorbereitung sind . Die Blu-Ray- und DVD-Versionen enthalten die folgenden Bonusinhalte: eine Frage-und-Antwort-Runde mit Ghost-Mastermind Tobias Forge, Co-Regisseur Alex Ross Perry und Live-Regisseur Jim Parsons; das animierte Musikvideo zu „The Future Is a Foreign Land“; und Ghosts Webisode-Serie (Kapitel 1–28).

In der Zwischenzeit ist für den 28. Oktober eine eigenständige digitale Veröffentlichung über iTunes und Amazon geplant. RITUS HIER RITUS JETZT kann auch über VEEPS gestreamt werden, einschließlich der oben erwähnten Frage-und-Antwort-Runde mit Forge, Perry und Parsons, die während der Londoner Premiere des Films gefilmt wurde.

Der 145-minütige Film kombiniert eine Konzertaufführung, die im Kia Forum in Los Angeles gedreht wurde, mit Erzählszenen, die auf Handlungspunkten aus der „Chapters“-Webisode-Serie der Band basieren und „bekannte Gesichter zeigen, die hinter den Kulissen mit Ghosts Papa IV interagieren, als seine Zukunft und sein Schicksal.“ „Ruhe beim Ministerium“, heißt es in der Pressemitteilung der Band.

Während seines Kinostarts RITUS HIER RITUS JETZT erwies sich für Ghost als überwältigender und rekordverdächtiger Erfolg.

Nach seiner Premiere in Kinos auf der ganzen Welt Ende Juni stellte der Film mit 2,65 Millionen US-Dollar an den Kinokassen allein in Nordamerika einen Rekord für ein limitiertes Hardrock-Kinoereignis auf. Insgesamt spielte der Film während seiner weltweiten Veröffentlichung rund 5 Millionen US-Dollar ein, wobei aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliche Vorführungen hinzukamen.

Sie können vorbestellen RITUS HIER RITUS JETZT auf 4K Blu-Ray/Blu-Ray/DVD über Amazon, und Sie können die VHS über Loma Vista Recordings vorbestellen.

Schauen Sie sich unten die Produktmodelle an.