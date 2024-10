The Warning setzen ihren Aufstieg in der Rockwelt fort, da die Band aus drei Schwestern aus Mexiko kürzlich bei einem Headliner-Auftritt in den USA mehrere Termine ausverkauft hatte. Die Band unterstützt jetzt Evaneszenz und Halestorm in Kanada, während sie weiterhin zur Unterstützung ihres neuesten Albums touren. Halte mich satt.

Schon als junge Mädchen erregte die Band mit ihren Coverversionen von Hardrock- und Metal-Songs auf YouTube Aufmerksamkeit, darunter eine Interpretation von Metallicas „Enter Sandman“, die inzwischen satte 25 Millionen Aufrufe hat. Seitdem haben sie sich als vollwertige Original-Rockband etabliert, vier Studioalben veröffentlicht und eine Handvoll Songs in die US-Mainstream-Rock-Charts gebracht, darunter die Top-10-Single „S!CK“ der oben genannten Band Halte mich satt.

Schwere Konsequenz trafen alle drei Schwestern – Sängerin Dany, Schlagzeuger Pau und Bassist Ale – kürzlich beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky. Dort diskutierten die Bandkollegen darüber Halte mich satt Album, ihre musikalische Entwicklung, ihre Verbindung zu Fans auf der ganzen Welt und ihre jüngsten Erfahrungen bei den MTV VMAs.

„Es ist eine sehr große Veränderung“, sagte Dany Halte mich satt. „Wir betrachten es als eine neue Ära von The Warning, insbesondere seit wir als Kinder mit dem Schreiben begonnen haben. Meiner Meinung nach ist dies das erste Album, das wirklich „erwachsen“ ist … Es sind all unsere Erfahrungen, die in einem Album zusammengefasst sind. Es ist wie eine kleine Zeitkapsel dessen, wer wir sind.“

Fangen Sie The Warning an den verbleibenden Terminen zur Unterstützung von Evaneszenz und Halestorm in Kanada an. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview mit den Schwestern im Video oben an.

