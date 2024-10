Primavera Sound hat sein Lineup für 2025 vorgestellt. Angeführt wird es von einer heiligen Dreifaltigkeit von Pop-Headlinern, Charli XCX, Chappell Roan und Sabrina Carpenter, mit weiteren bemerkenswerten Acts wie LCD Soundsystem, Sturgil Simpson, HAIM, FKA twigs, TV on the Radio, Clairo, Fontaines DC, IDLES, Turnstile, Spiritualisiert (aufführend Reine Phase) und Stereolab.

Das langjährige Musikfestival kehrt vom 4. bis 8. Juni 2025 nach Barcelona, ​​Spanien, zurück. Als Auftritte wurden außerdem bestätigt: Beach House, Denzel Curry, Jamie xx, Anohni and the Johnsons, The Mars Volta, Kim Deal, Waxahatchee, MJ Lenderman, Wet Leg, Beabadoobee, Black Country, New Road, The Jesus Lizard, Amelie Lens, Caribou, Cat Power (spielt Bob Dylan), Destroyer, Cap’n Jazz, Aminé, Brutalismus 3000, Hinds, Los Campesinos!, Chat Pile, Squid , Alan Sparhawk, Floating Points, Michael Bibi, Magdalena Bay, Feeble Little Horse, Julie, Christian Lee Hutson, Kelly Lee Owens und mehr. Schauen Sie sich unten das Lineup-Poster des Festivals an.

Tickets für Primavera Sound 2025, einschließlich GA- und VIP-Pässe, sind ab dem 29. Oktober auf der Website des Festivals erhältlich.