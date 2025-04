Das New England Metal & Hardcore Festival hat seine Aufstellung 2025 vorgestellt, die von Lorna Shore geleitet wird. Das eintägige Fest ist am 20. September an seinem wiederkehrenden Ort, dem Palladium im Freien in Worcester, Massachusetts, angesetzt.

Tickets werden am Freitag (18. April) um 10 Uhr ET über den Ticketanbieter des Festivals und mit VIP -Ticketpaketen über diesen Standort verkauft. Fans können auch nach Angeboten suchen oder Tickets erhalten, wenn Sie über StubHub ausverkauft sind, wo Ihr Kauf über das Fan-Protect-Programm von StubHub zu 100% garantiert ist.

Cannibal Corpse und der Murder Black Dahlia sind unter den anderen großen Bands der Aufstellung, zu denen auch Kublai Khan TX gehören, begraben Sie Ihre Toten (spielen Sie ihre letzte Show überhaupt), Drain, Gemeindeabfälle, Sanguisugabogg, voller Hölle, Madball und mehr.

„Wir haben dieses Fest über eine Reihe von Formaten im Laufe der Jahre gemacht-zwei Tage, drei Tage, wie Sie es nennen“, kommentierte Mitbegründer Scott Lee über eine Pressemitteilung. „Dieses Mal ist es eines Tages, aber wir haben keine Ecken geschnitten. Diese Aufstellung ist von oben nach unten gestapelt. Wir bringen Ihnen die Besten des Besten. Alle Gas, keine Bremsen. Weeeeeee.“

Schauen Sie sich das vollständige Lineup -Poster unten an.