Im vergangenen Jahr stellte Fender seine Player II -Serie vor, in der aktualisierte Versionen mehrerer ihrer bekanntesten Gitarren- und Bass -Builds veröffentlicht wurden. Diese Woche kündigte die legendäre Gitarrenmarke eine aufregende Erweiterung (oder sollten wir eine Änderung) zu ihrer langjährigen Player-Serie: The All New Fender Player II modifiziert.

Während der Spielraum kleiner (zum Start sind nur Stratocasters, Telecasters, P-Basse und Jazzbässe erhältlich) Die Player II-modifizierten Instrumente eintauchen auf die wundervolle und wilde Welt der Gitarrenmodifikationen. Die neue Achsanwälte enthält eine Vielzahl neuer technischer Upgrades, die alle von beliebten Hardware -Mods inspiriert sind, die von Spielern auf der ganzen Welt geliebt werden. Dies bedeutet nicht nur, dass Sie einen aufgemotzten Kotflügelton direkt aus der Schachtel bekommen, sondern auch der perfekte Weg, um Ihre Zehen in eine breitere Zahnradkultur zu tauchen.

„Player II hat eine Art wunderschöne Plattform, Baseline -Serie eingerichtet, und was ist dann das nächste, was zu tun ist? Zeigen wir, was mit Instrumenten aus dieser Grundlinie möglich ist“ Folge. „Sie können alle möglichen Dinge mit der Verkabelung machen, Sie können die Pickups aktualisieren, Sie können Sperren Tuner darauf legen, Sie könnten einen aktiven oder passiven Vorverstärker in die Bässe legen – es ist ein Sprungbrett.“

Wir könnten über alle verlockenden Details der neuen Linie poetisch werden (von denen Norvell in unserem Interview unten erweitert wird), aber es gibt keine bessere Möglichkeit, die Schönheit des von Player II modifizierten Spielers zu erleben, als es für einen Spin selbst zu nehmen. Zum Glück verschenken wir für Sie Ein Fender Player II modifiziert Telecaster® in der Abenddämmerung zu einem glücklichen Gewinner.

Nehmen Sie an, um a zu gewinnen Fender Player II Modifiziert Telecaster® In der Dämmerung durch Ausfüllen des folgenden Anmeldeformulars (oder hier klicken). Sie können auch mehr über die gesamte von Player II modifizierte Linie auf der Website von Fender erfahren oder Norvell selbst in die folgenden Details eintauchen lassen. In unserer Diskussion berührt der Fender EVP alles, von der Beziehung des Unternehmens über die Modkultur des Unternehmens bis hin zur nächsten für die Player II-Serie bis hin zur einzigartigen Menschheit der Six-Saiten.

Warum die Spieler -II -Serie ändern?

Modifikation war schon immer ein massiver Bestandteil von Elektrogitarren und insbesondere von Kotflügeln, da sie sich so leicht dafür eignen. Tausch von Pickguards, verschiedenen Elektronik, Tunern – nichts ist mehr als ein paar Schrauben entfernt. Ich denke, die meisten kreativen Musiker versuchen, Dinge zu personalisieren und die Dinge sowohl klanglich als auch visuell eindeutig identifizierbar zu machen. Also hat Player II eine Art wunderschöne Plattform, Basisserie eingerichtet, und was ist dann das nächste, was zu tun ist? Zeigen wir, was mit Instrumenten von dieser Grundlinie möglich ist. Sie können alle möglichen Dinge mit der Verkabelung durchführen, Sie können die Abholungen aktualisieren, Sie können Sperren von Tunern darauf legen, Sie könnten einen aktiven oder passiven Vorverstärker in die Bässe legen – es ist ein Sprungbrett. Nicht nur, wenn Sie das Deluxe -Paket aus dem Tor herausholen möchten, sondern auch dieses ganze Konzept.

Fender -Gitarren basieren auf dieser modularen Plattform, die durch Ihr Leben mit Ihnen leben kann. Du kommst in Metal, du kommst in Punk, du kommst in den Jazz – du kannst weiterhin Pickups tauschen und diese Gitarren können dein ganzes Leben lang bei dir bleiben. Das war wirklich die Entstehung davon.

Die Modifikation war eine eigene Subkultur, bevor Fender tatsächlich anfing, sie zuzuhören und damit umzugehen. Also machte Fender für eine sehr lange Zeit nur einen Treffer, ein Tele, einen P-Bass, einen Jazzbass, und dann würden die Leute sie mitnehmen und ihnen ihre eigenen Dinge antun. Im Laufe der Zeit war es fast wie Crowdsourcing. Wir fingen an zuzuhören und zu sehen, was die Leute taten. „Oh, die Leute setzen einen Humbucker in die Brücke der Stratocasters. Oh, die Leute setzen einen Humbucker am Hals eines Tele.“ Und wir haben angefangen zuzuhören und selbst zu tun. Es ist alles eine Kultur und Geschichte der Spieler, die uns erzählen und uns zeigen, was sie mit unseren Instrumenten machen, und wir reflektieren das nur zu ihnen.

