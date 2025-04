Im Januar sah das ABC-Publikum den ersten Teil eines versprochenen zweiteiligen Crossover-Events zwischen Abbott Elementary Und In Philadelphia ist es immer sonnigals Charaktere aus den beiden sehr unterschiedlichen Komödien (die zufällig demselben Mega-Konglomerat gehören und in derselben Stadt spielt) die Chance hatten, sich auf dem Schulgelände zu mischen. In diesem Sommer kommt FX an der Reihe, wie in diesem ersten Look -Trailer zu sehen ist Es ist immer sonnig Staffel 17, inszeniert die Possen der Bande in den Räumlichkeiten von Abbott.

In nur 40 Sekunden neckt der neue Trailer, dass Charlie (Charlie Day), Frank (Danny Devito) und Dennis (Glenn Hoerton) daran arbeiten, eine Boy -Band (mit den buchstäblichen Jungen zu beginnen, die an Abbott Elementary teilnehmen), während Mac (Rob McElhenney) buchstäblich Süße aus den Kindern stiehlt.

Es gibt auch kurze Auftritte von Herrn Johnson (William Stanford Davis), Gregory (Tyler James Williams) und Janine (Quinta Brunson) – die letztere hat stark Meinungen über die neuen „Freiwilligen“ der Schule. Das passt, da das im ersten Teil das ist, das Abbott Episode „Freiwillige“, die Mitarbeiter der Schule waren nicht gut mit den Eigentümern von Paddys Pub (obwohl Charlie tat lerne zu lesen).

Dieser Trailer ist auch unser erster Blick auf die Rückkehr von Es ist immer sonnig Seit Staffel 16 wurde im Sommer 2023 ausgestrahlt. Per die YouTube -Beschreibung „In Staffel 17 von In Philadelphia ist es immer sonnigDie Bande sehnt sich nach Geld und parasitären sozialen Privilegien. Das ist seit 2005 klar. Aber sie sind auch Menschen. Sie sehnen sich nach Liebe, Respekt, bedingte Freiheit, ständige Verehrung, histrionische Menge an Aufmerksamkeit, ununterbrochener Befriedigung und ungemutzter, slaphischer Erotik. “

Wir werden uns darauf freuen, herauszufinden, was „ungefütterte, slaphartiger Erotik“, wenn es bedeutet, wenn Es ist immer sonnig kehrt am 9. Juli 2025 zu FX zurück. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=vki9paxn_au