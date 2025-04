Wir setzen die Rolls fort Folge‚S Guitar Week mit einer Kiste Digging -Liste von 10 Alben, die Metallicas Kirk Hammett glaubt, dass jeder Gitarrist besitzen sollte. Sehen Sie, wo Hammett auf unseren 100 besten Gitarristen aller Zeitlisten landet, und schauen Sie sich die ganze Woche über wieder ein, um weitere Listen, künstlerische Inhalte, Spiele und mehr zu erhalten.

Als eines der größten, der das Instrument jemals gespielt hat, hat der legendäre Lead -Gitarrist Kirk Hammett in den letzten 40 Jahren sicherlich viele aufstrebende Musiker beeinflusst. Aber es gab eine Zeit, in der Hammett selbst ein aufstrebender Musiker war und aus verschiedenen Einflüssen zog, als er sich die Zähne auf die Gitarre schnitt.

Zur Feier von Folge‚S Guitar Week hat sich Hammett bei uns eingecheckt, um gnädig und exklusiv eine Liste von 11 Alben zu teilen, an die er sich als aufstrebender Gitarristin zugewandt hat. Wie Sie bald sehen werden, wurden die meisten LPs, die er ausgewählt hat, zwischen 1975 und 1980 während der formativen Teenagerjahre von Rock & Roll Hall of Famer veröffentlicht.

Zu Hammetts Auswahl gehören Alben von schweren Musikgiganten wie Led Zeppelin, Van Halen und Black Sabbath, neben weniger offensichtlichen Einflüssen wie Al Di Meola, Journey und dem Tony Williams Lifetime -Projekt. Im Folgenden finden Sie alle Auswahlen von Kirk Hammett (in keiner bestimmten Reihenfolge) zusammen mit seinen Erklärungen für jede Wahl.

Über vierzig Jahre nach einer legendären Karriere ist Hammett so beschäftigt wie nie zuvor. Er veröffentlichte gerade ein 400-seitiges Couchtischbuch mit dem Titel “ Die Sammlung: Kirk Hammettin dem atemberaubende Fotos des Metal -Veteranen mit seinen wertvollen Gitarren in Hawaii und Los Angeles sowie die Geschichten hinter den Instrumenten (hier bestellen) enthalten.

Darüber hinaus wird Hammett ab dem 19. April in Syracuse, New York, mit Metallica mit Metallica auf die Straße gehen, um ihre laufende „M72 World Tour“ (Tickets hier abholen). Während des gesamten Ausflugs wird Hammett auch an einer Buchtour in ausgewählten Städten teilnehmen.

UFO – Fremde in der Nacht (1979)

UFO hat das Live -Album veröffentlicht Fremde in der Nacht 1979 und ich habe dieses Live -Album ausgewählt, weil es eine Art Zusammenstellung von UFOs besten Konzertliedern ist. Und Michael Schenkers Spiel in dieser ganzen Show in diesem Live -Album ist einfach so brillant und einfach so fließend und melodisch und aggressiv. Er ist genau auf diesem Live -Album an der Spitze seines Spiels. Und ich würde dieses Album jedem Gitarristen empfehlen, der nur lernen möchte, wie man auf eine Weise spielt, die wirklich eine Aussage macht. Und was ich damit meine, ist, dass Michael Schenker mit haken, melodischen, aggressiven, bombastischen Soli ausgedacht wird, und ich liebe diesen Ansatz. Ich habe versucht, das so ziemlich meine gesamte Karriere zu machen.

Jeff Beck – Verdrahtet (1976)

Ich hörte dieses Album, als ich 14 Jahre alt war, und bevor ich wirklich lernte, wie man Gitarre spielt, dachte ich, alles, was ich hörte, war Gitarre. Heutzutage weiß ich natürlich, dass Jan Hammer eine Menge von den Zügen spielt, die ich für Gitarre hielt, aber nur die bloße Tatsache, dass ich gedacht hatte, dass Jan Hammers (Synthesizer) zusammen mit Jeff Becks Sachen Jeff Becks Legende für mich wirklich hinzugefügt hat. Als ich dieses Album kaufte, habe ich versucht, sowohl Jeff Becks Sachen als auch Jan Hammers Sachen zu lernen, weil ich es einfach nicht besser wusste.

Das Spielen auf diesem Album ist wirklich großartig, besonders das Zusammenspiel von Hammer und Beck. Und Beck ging wirklich auf einem Glied auf diesem Album aus. Blasen durch Schlagdas Album, das vorausging Verdrahtetist irgendwie allgemein als Jeff Beck -Album anerkannt, auf dem er gerade das Fusionsbuch neu geschrieben hat. Aber das Material hat etwas an Verdrahtet Dass ich einfach mehr liebe. Es ist mehr Energie. Es ist einzigartiger als Blasen durch SchlagAber Blasen durch Schlag ist mit Sicherheit genauso gut.

Al di meola – Eleganter Zigeuner (1977)

Wieder hörte ich dieses Album, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, und ich konnte es nicht verstehen, weil die Musikalität und die Musikalität nur so weit waren, wo ich als Musiker war. Es scheint, als würde ich alle fünf oder sechs Monate zu diesem Album zurückkehren, weil es ein erstaunlich großes Fusion -Album ist. Es hat diese lateinische Art von Gefühl, die mich an einige der Dinge erinnerte, die Carlos Santana tat.

Als ich aus San Francisco stammte, kam ich aus dem Missionsbezirk und Carlos auch. Und Carlos ging zur gleichen High School wie mein Bruder und mein Vater. Ich sah Santana immer wie eine Nachbarschaftsband an und war mit der Musik so vertraut. In dem jungen Alter, als ich Al Di Meola hörte, hörte ich Elemente von Carlos, aber es war ein verdammter Steroide. Und ich habe es sofort angenommen, weil es auch sehr schnell war. Und ich liebe es natürlich schnell zu spielen. Und Al Di Meola hatte einen großartigen Gitarrenton. Sein Lead -Sound für diesen Tag finde ich so toll.

