Das Tribeca Festival hat eine beeindruckende Reihe von Musikern angekündigt, die an der Ausgabe 2025 der jährlichen New York City -Veranstaltung teilnehmen sollen, die sich auf einen unabhängigen Film konzentriert, aber in den letzten Jahren auch auf Fernsehen und Musik erweitert wurde.

Zu den Musikern, die Dokumentarfilme des Festivals präsentieren, gehören Metallica, Eddie Vedder, Depeche Mode und Billy Idol.

Vedder und Idol werden jeweils nach Vorführungen ihrer jeweiligen Filme auftreten. Zeit Und Billy Idol sollte tot sein. Mitglieder von Metallica werden zusammen mit dem Regisseur Jonas Åkerlund vor Ort sein, um nach einer Vorführung des Dokumentarfilms ein Gespräch zu führen Metallica rettete mein Leben.

In der Zwischenzeit wird Miley Cyrus für die Weltpremiere ihres visuellen Albums anwesend sein Etwas Schönesnach dem Screening ein Gespräch. Und Mitglieder des Depeche -Modus werden ihren Konzertfilm besprechen Depeche -Modus merschossen in Mexiko -Stadt im Jahr 2023.

Andere Musiker, die anwesend sind oder auftreten sollen, sind Becky G, Wizkid und Ty Dolla $ ign, während Dokumentarfilme über das Zählen von Krähen und Kulturclubs ebenfalls gezeigt werden.

Das Tribeca Festival läuft vom 4. bis 15. Juni mit Paket -Tickets, die hier erhältlich sind. Einzelne Filmkarten werden ab dem 29. April an die breite Öffentlichkeit verkauft.

Bleiben Sie auf seiner offiziellen Website mit dem Zeitplan des Tribeca Festivals auf dem Laufenden.