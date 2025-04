In den Nachrichten, die zweifellos niemanden schockieren werden, wurde Fyre Fest 2, Billy McFarlands zweites Ham-Fist-Versuch, ein Musikfestival zu veranstalten, nachdem der erste ihn vier Jahre lang im Bundesgefängnis gelandet hatte, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Laut einer E-Mail, die am Mittwoch an Ticket-Inhaber gesendet wurde (ja, es gab tatsächlich ein paar Leute, die verrückt genug waren, um Geld an McFarland zu senden), wurde das Festival „verschoben und ein neues Datum wird bekannt gegeben. In der Zwischenzeit werden die Ticketinhaber offenbar Rückerstattungen ausgestellt. „Sobald das neue Datum angekündigt wurde, können Sie zu diesem Zeitpunkt zurückkaufen, wenn es für Ihren Zeitplan funktioniert“, heißt es in den E -Mail -Angaben.

Die Verschiebung von Fyre Fest 2 ist kaum schockierend, wenn Sie die jüngsten Entwicklungen verfolgt haben. Seitdem McFarland das Festival im Jahr 2023 ankündigte, kämpfte er darum, sich einen Ort für die Veranstaltung zu sichern. Er plante zunächst, dass es in Isla Mujeres, Mexiko, stattfand, nur um es in Playa del Carmen zu verlegen, nachdem örtliche Beamte bestritten hatten, Kenntnisse über seine Pläne zu haben. Er traf jedoch bald auf ähnliche logistische Probleme in Playa del Carmen, wobei die Beamten feststellten, dass McFarland die notwendigen Registrierungen oder Genehmigungen für die Abhaltung der Veranstaltung nicht sichergestellt habe. McFarland seinerseits bestand darauf, dass er die richtigen Genehmigungen erhalten hatte-obwohl sich bei näherer Betrachtung herausstellte, dass eine 12-stündige Innenhörparty auf nur 250 Menschen beschränkt war.

McFarland schien sich auch zu kämpfen, um Talente zu buchen, um das Fyre Fest 2 zu spielen – vor seiner Verschiebung war das einzige bekannte bestätigte Act, der ehemalige NFL -Wide -Empfänger Antonio Brown.

Trotzdem verkaufte McFarland erst am Mittwochmorgen Tickets an das Fyre Fest 2, wobei die Preise zwischen 1.400 US -Dollar für den allgemeinen Zugang zu 1,1 Millionen US -Dollar für ein Prometheus -Prämienerlebnis lagen.