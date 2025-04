Das Büro des medizinischen Prüfers in New York City hat Michelle Trachtenbergs Todesursache festgestellt.

Unter Berufung auf toxikologische Testergebnisse sagte der medizinische Untersucher, dass die Schauspielerin aufgrund von Komplikationen von Diabetes an natürlichen Ursachen gestorben sei.

Es wurde keine Autopsie durchgeführt, weil Trachtenbergs Familie aus religiösen Gründen abgelehnt wurde. Laut ABC News hat der medizinische Prüfer den Einwand nicht außer Kraft gesetzt, da es keinen Verdacht auf Foulspiel oder Kriminalität gab.

Trachtenberg wurde am Morgen des 26. Februar im Alter von 39 Jahren in ihrer Wohnung in New York City tot aufgefunden. Es war spekuliert worden, dass sie aufgrund von Komplikationen durch eine abgelehnte Lebertransplantation verstorben war.

Die Schauspielerin war ein Kinderstar im Nickelodeon Classic Die Abenteuer von Pete & Pete Bevor ihr Stern eindreht Harriet der Spion. Trachtenberg spielte später Dawn Summers in Buffy the Vampire Slayer und Georgina sparks in Klatschmädchen.

