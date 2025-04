Während ihres Samstags am ersten Wochenende von Coachella 2025 umfasste das japanische Frühstück den Klassiker „On Melancholy Hill“ von Gorillaz, der in ihren neu veröffentlichten Rekord spielte Für melancholische Brünetten (und traurige Frauen).

Im Outdoor Theatre spielten Michelle Zauner und die Band ein 11-Song-Set mit einer Mischung aus Crowd-Favoriten wie „Road Head“ und „Be Sweet“ und und Für melancholische Brünetten Singles, wie „Orlando in Love“ und „Mega Circuit“. Vor dem Ende ihrer Zeit begann Zauner in „On Melancholy Hill“, wobei der Tour Mate Christabel Lin das erkennbare Motiv des Songs für elektrische Geige bereitstellte. Schließlich schloss sich ihr Eröffnungsakt Ginger Root der Band auf der Bühne an, um den Track zu beenden. Sehen Sie sich die Leistung hier an.

Für melancholische Brünetten (und traurige Frau) ist Zauners viertes Album unter dem japanischen Frühstücksausdruck und wurde am 21. März über tote Ozeane veröffentlicht. Zauner und co. sind derzeit auf Tournee, um den Rekord zu fördern und bis September Fans in Nordamerika, Ozeanien, Europa und Großbritannien zu spielen (hier Tickets erhalten).

Schauen Sie sich unten die Coachella -Setlist des japanischen Frühstücks an und finden Sie hier die Berichterstattung über Coachella 2025. Nach Livestream am letzten Tag des Coachella Weekend One gehen Sie zu ihrem YouTube oder nutzen Sie die Coachella -App.

Setlist:

Honigwasser

Straßenkopf

Rutschenangriff

Orlando verliebt

Mega -Schaltung

Bildfenster

Auf dem Melancholy Hill (Gorillaz Cover, verbunden von Ginger Wurzel)

In Knechtschaft posieren

Tauchfrau

Sei süß

Paprika