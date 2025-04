„Was ist, wenn ColumboAußer bei Natasha Lyonne als Detektiv und auch eine menschliche Lügendetektorin? “ Das bleibt der Platz für die Peacock Mystery -Serie Pokergesichtdie diesen Mai mit einer beeindruckenden Auswahl an Gaststars zurückkehren wird, wie im neuesten Trailer ins Rampenlicht gerückt. Die Besetzungsliste für Staffel 2 enthält Oscar-Kandidaten wie Cynthia Ervio und Kumail Nanjiani, Fernsehgräbchen wie Giancarlo Esposito und Richard Art, qualitativ hochwertige männliche Bezeichnung wie John Mulaney und John Cho und einige sortierte Wildtiere.

Staffel 1 von Pokergesicht war einer von FolgeDie besten Shows von 2023, nominiert für vier Emmys (einschließlich Lyonne als Lead -Schauspielerin in einer Comedy -Serie) und Gewinnen (für Judith Lights Gastauftritt in der Folge „Time of the Monkey“). In der ersten Staffel zeigte Charlie Cale (Lyonne) auf der Flucht vor dem Mob, aber es war nicht möglich, ihr Geschenk zu verwenden, um Mörder auszuhalten, denen sie auf der Straße begegnet war. Staffel 2 scheint diese Erzählung fortzusetzen, obwohl Charlie im neuen Trailer feststellt, dass sie „vielleicht herausfindet, wie man diese Reise genießt.

Die anderen angekündigten Gaststars für die zweite Staffel beinhalten (beinhalten (:: Deep Breath ::) Adrienne C. Moore, Alia Shawkat, Awkwafina, Ben Marshall, BJ Novak, Carol Kane, Cliff “Method Man” Smith, Corey Hawkins, David Alan Grier, David Krumholtz, Davionte “GaTa” Ganter, Ego Nwodim, Gaby Hoffmann, Geraldine Viswanathan, Haley Joel Osment, Jason Ritter, Justin Theroux, Kathrine Narducci, Katie Holmes, Kevin Corrigan, Lauren Tom, Lili Taylor, Margo Martindale, Melanie Lynskey, Natasha Leggero, Patti Harrison, Rhea Perlman, Sam Richardson, Sherry Cola, Simon Helberg, Simon Rex und Taylor.

Verwandte Video

Pokergesicht kehrt am 8. Mai nach Peacock zurück. Schauen Sie sich den neuen Trailer für Staffel 2 sowie unsere Interviews mit den Gaststars Tim Blake Nelson und John Darnielle von den Bergziegen an.

https://www.youtube.com/watch?v=mlrqbk8h2ae