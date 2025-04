Green Day beendete die zweite Nacht von Coachella 2025 und gab nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht endlich ihr Debüt beim Festival.

Seit ihrer post-pandemischen Rückkehr lehnt sich Coachella auf die kalifornischen 90er-Jahre-Rockwurzeln auf eine viel offensichtlichere Weise-zuerst mit Blink-182 im Jahr 2023, dann 2024, ohne Zweifel und erhabene Wiedervereinigungen und jetzt Green Day, die seit Jahren auf dem Legacy-Level waren und noch nie angeführt haben. Wenn sie sie also eine richtige Rockshow bieten, als einer der Festzelungsleistung am Samstag in diesem Jahr seltsamerweise richtig anfühlte, insbesondere angesichts des „Down With Authority“ -Thos von Green Day und der schmerzlich dringenden Relevanz ihrer politischen Strecken. Nach der schweißtreibenden, bombastischen Dekadenz von Charli XCX und dem zufälligen, aber tiefer gelegenen Bernie Sanders Cameo am Set von Clairos Set war Green Days umfassendes Bravado und die maßgeschneiderte Mentalität willkommen.

Green Day lieferte immer noch ein paar provokative Momente, die sicherlich die rechtsgerichtete Empörungsmaschine verärgern werden. Die Band startete ihr Set insbesondere mit „American Idiot“, das die angepasste Lyrik enthielt: „Ich bin kein Teil einer Maga -Agenda“. Später verwiesen sie „Kinder in Palästina“ während einer Aufführung von „Jesus of Suburbia“. Aber zum größten Teil war es für den Green Day wie gewohnt geschäftlich, der 90 Minuten Pop-Punk-Gesang und viel energiegeladener Geist lieferte.

Verwandte Video

Es ist erfrischend zu sehen, dass eine Rockgruppe ab und zu die Leitung von Coachella übernimmt. Green Day zum Beispiel ist ein zuverlässiger Festival-Grundnahrungsmittel-nicht für die Bereitstellung bahnbrechender, zukünftiger definierender Leistungen, sondern um unvergessliche Momente und Hymnen zu schaffen, die die Menge vereinen.

Nach dem zweiten Wochenende von Coachella 2025 wird der Green Day auch Headline -Festivals wie Welcome to Rockville und Bottlerock Napa Valley spielen. Schnapp dir deine Pässe hier.

Anfang dieser Woche kündigte Green Day eine erweiterte Deluxe -Ausgabe von an Rettermit dem zuvor unveröffentlichten Song „Smash It Like Like Like Belushi“. Es ist am 23. Mai über Reprise-Aufzeichnungen veröffentlicht, und Vorbestellungen sind noch nicht abgeschlossen.

Green Day – American Idiot Coachella 2025 🔥🔥 Lebe jetzt !!! pic.twitter.com/1ai0zd5axx – Andre Daniel (@andredanielz) 13. April 2025

Ein Klassenakt von Green Day Band bei #Coachella pic.twitter.com/32ngdcispz – Die Resonanz (@partisan_12) 13. April 2025

Coachella SetList von Green Day:

Amerikanischer Idiot

Urlaub

Kenne deinen Feind

Boulevard von zerbrochenen Träumen

Ein Bastard mit Augen

Longview

Willkommen im Paradies

Eine Fahrt anhalten

Gehirntopf

St. Jimmy

21 Waffen

Minderheit

Korbkoffer

Wenn ich herumkomme

Weck mich Ende September auf

Jesus in der Vorstadt

Bobby Sox

Gute Befreiung (Zeit Ihres Lebens)