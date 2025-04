Folge‚S Guitar Week macht es bis zu 11 mit einem Duo Crate Digging mit J Mascis und Lindsey Jordan von Snail Mail von Dinosaur Jr. Schauen Sie sich alle ihre Auswahl unten an und lesen Sie unbedingt unsere Liste der 100 beste Gitarristen aller Zeiten. Schauen Sie sich dann die ganze Woche über weiter nach, um weitere Listen, künstlerische Inhalte, Spiele und mehr zu erhalten.

Jeder Gitarrist muss irgendwo anfangen, oder? Sogar diejenigen, die Genres mit ihren charakteristischen Tönen, Greifen von Soli oder erfinderischem Spielen formen, nahmen einmal zum ersten Mal eine Sechs-Saiten auf. Aber was hat diese gefeierten Spieler dazu veranlasst, überhaupt Interesse am Instrument zu finden? Welche Bands und Alben hielten sie lange genug am Laufen, um ihre Halluses aufzubauen und ihre Waage auswendig zu lernen? Wir haben diese genauen Fragen an eine bonafide Gitarrenikone und einen Superstar der modernen Bewegung gestellt: J Mascis und Snail Mails Lindsey Jordan von Dinosaur Jr.

Die beiden zukünftigen Tourmates gab den Fans einen Einblick in ihre frühen Tage und teilten jeweils fünf Alben, die ihr Gitarrenspiel beeinflussten. „Ich habe mich darauf konzentriert, als ich anfing, von der Gitarre bis zum Gitarre gespielt habe“, sagt Mascis von seiner Auswahl. „Sie alle bildeten meinen Gitarrenstil.“

Egal, ob es sich um die Geräuschfreakouts einer Band wie The Birthday Party oder die offene Glückseligkeit von jemandem wie Grouper handelt, jedes dieser Alben machte einen bleibenden Eindruck auf Mascis oder Jordan. Und jetzt könnten sie einen bleibenden Eindruck auf dich machen!

Schauen Sie sich alle ihre Picks unten an.

Scheibenwischer – Über die Kante

J Mascis: Die Platte, in die ich mich am meisten interessierte, als ich lernte, wie man Gitarre spielt Über die Kante. Das habe ich versucht, meinen Gitarrenstil zu kreieren, eines der Dinge.

Es ist die erste Scheiben -Rekord, die ich gehört habe, und ich habe es viel gehört. Ich habe versucht, es zu kopieren, um zu versuchen, meinen Gitarrenstil zu bilden. Ich habe den Dinosaurier ziemlich geformt und gleichzeitig mit der Gitarre gegründet. Ich hatte gerade vom Schlagzeug gewechselt, und dann hatten wir gerade unseren Sänger rausgeschmissen. Also musste ich die Hälfte der Lieder singen. Wir beschlossen, keinen Sänger zu bekommen. Ich habe alle Lieder geschrieben, aber dann ließ ich Lou mit der Hälfte von ’sie singen, weil ich zu der Zeit auch neu im Singen war.

Nick Drake – Rosa Mond

Lindsey Jordan: Dies war so ziemlich meine Einführung in offene Stimmungen. Ich wusste nicht, dass das war, was los war, bis ich versuchte, es zu emulieren, was cool ist. In der Lage zu sein, die Registerkarten nachzuschlagen, so habe ich so ziemlich über Open D gelernt.

Ich hatte Gitarre gespielt, ein Musikfan gewesen, habe Songs geschrieben, aber nicht wirklich als meine Hauptsache. Ich habe nur versucht, in der Gitarre gut zu werden. Und dann war es das erste Mal seit sehr langer Zeit, offenes D zu lernen D. ich hatte keine Ahnung, was los war – auf eine wirklich coole Weise. Und das hat gerade angefangen, Songs aus dem Nichts zu bringen. Ich war nur plötzlich sehr aufgeregt, meine eigenen Sachen zu machen. Das begann definitiv mit Rosa Mond. Ich habe das Gefühl, dass es wie eine Resonanz über den gesamten Rekord gibt, und das sprach zu mir. Das ist so ziemlich der Grund, warum ich überhaupt etwas machen wollte.

Selbst rhythmisch habe ich das Gefühl, dass es eine Menge Dinge gibt, mit denen ich es einfach nicht vergleichen kann. Zurückgehen und hören Rosa Mond – und ich habe diese Platte seit meinem 15. Lebensjahr zu Tode gedreht – ich denke: „Oh wow, ich merkte nicht einmal, wie sehr ich Teile davon mag.“ Es hat mich so sehr inspiriert, dass ich mich gar nicht erinnere: Melodie, Gitarrenspiel, Strumming -Muster, Resonant D über einer ganzen Platte.

Mascis: Also, wollten Sie einen VW kaufen? Ich war wirklich verblüfft, als das zu einer VW -Anzeige wurde, und plötzlich kennt jeder Nick Drake ‚Ursache für diesen Werbespot.

Jordanien: (Lacht) Total. Ich habe das Gefühl, dass ich dich vielleicht gesehen habe, seit dies passiert ist, aber ich hatte diese Gitarre auf der letzten Tour, auf der ich auf dem Facebook -Marktplatz fand, das buchstäblich eine Volkswagen -Gitarre ist. Ich habe das … aber ich wollte nie, dass ein Volkswagen fährt.

Mascis: Wie wäre es mit einer Doppelhalsgitarre? Ich dachte immer

Jordanien: Sicher. Das ist wie ein großes Problem mit all den Songs, an denen wir jetzt arbeiten. Mir ist klar, dass ich sie alle in seltsame Stimmungen versetzte und dann alle Leads und alle Gitarren -Sachen im Standard gespielt habe, und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Vielleicht ist es Zeit, die Doppelhälse herauszubringen.

Mascis: Sie sehen nicht viele sechs Saiten auf beiden Doppelhälsen. Ich weiß, dass Gibson eine SG gemacht hat, die zwei Sechs-Sace war, und ich weiß nicht, warum es nicht mehr davon gibt.

