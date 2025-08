Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Luciane Buchanan schließt sich bei Kyle Meredith mit… um über ihre mächtige Rolle in zu sprechen in KriegsleiterDie neue Apple TV+ -Serie, die von Jason Momoa erstellt wurde und die Hauptrolle spielt. Die Show spielt im späten 18. Jahrhundert und erzählt die Geschichte der Vereinheitlichung der hawaiianischen Inseln – das durch eine indigene Linse – und Buchanan spielt Königin Ka’ahumanu, deren politischer Verblick und Präsenz die Vereinigung möglich gemacht hat. Es ist eine expansive, üppig gedrehte Serie über Widerstand, Erbe und den langen Schatten der Kolonialisierung. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

„Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der hawaiianischen Geschichte“, gab Buchanan zu. „Ich hatte von König Kamehameha gehört, aber das war auch das war.“ Einmal besetzte sie einen tiefen Eintauchen in Archive und mündliche Geschichten und spürte sogar den Geburtsort der Königin in einer Höhle auf Maui auf. „Ich lasse ihren Geist nur irgendwie wissen, dass ich vielleicht nicht die richtige Person sein könnte … aber ich wollte sie so gut wie möglich ehren“, sagte sie über eine Solo -Pilgerreise, die unerwartet spirituell wurde. „Die Bäume fingen an zu schütteln. Der Wind nahm zu. Und dann ging alles ruhig.“

Neben dem emotionalen Gewicht der Rolle musste Buchanan die praktischen Herausforderungen bewältigen – wie das Lernen der hawaiianischen Sprache und das Halten ihres eigenen 6’4 ”Momoa.“ Ich benötigte aufgrund unseres großartigen Unterschieds viele Apfelkästen “, lachte sie. Sie können in einer anderen Sprache nicht ad-lib. Sie können nicht einfach den Kern davon bekommen. “

Hören Sie Luciane Buchanan zu sprechen über Apple TVs Kriegsleiter, Jason Momoa, und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

