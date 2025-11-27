Wenn Sie sich nach wahrer, unberührter Nostalgie sehnen wie eine schlurfende Leiche, die nach menschlichen Gehirnen sucht, ist Macaulay Culkin bereit, Ihr Bedürfnis zu stillen.

Naja, zumindest theoretisch.

Die Schauspiellegende befindet sich mitten in „Eine nostalgische Nacht mit Macaulay Culkin“, einer 14-Städte-Tour, die sowohl „schreckliche Quizfragen“ als auch „Joe-Pesci-Geschichten“ beinhaltet. Während der Show am Sonntag, dem 22. November, im Long Beach Convention and Entertainment Center enthüllte Culkin (via Menschen), während wir den 35. Jahrestag von feiern Allein zu Hause Dieses Jahr wäre er tatsächlich für eine Fortsetzung geeignet. (Zur Klarstellung: Es gibt bereits 1992er Jahre Allein zu Haus 2: Verloren in New Yorkdas sowohl teilweise überlegen ist als auch in anderen Bereichen eine glanzlose Fortsetzung darstellt.)

„Ich würde nicht völlig allergisch dagegen sein“, sagte Culkin der Menge. „Es müsste genau richtig sein.“

Was genau würde also ausreichen, um den 45-jährigen Schauspieler dazu zu bringen, wieder in die Rolle von Kevin McCallister zu schlüpfen? Nun, es müsste eine Geschichte sein, in der der mittlerweile ältere McAllister einige ausgesprochen schwere Schicksalsschläge durchgemacht hat.

„Ich hatte irgendwie diese Idee. Ich bin entweder Witwer oder geschieden“, sagte Culkin. „Ich ziehe ein Kind groß und all das Zeug. Ich arbeite wirklich hart und schenke nicht wirklich genug Aufmerksamkeit, und das Kind wird irgendwie sauer auf mich, und dann werde ich ausgesperrt.“

Von da an stellte Culkin klar, dass er im Grunde ein alleinerziehender Elternteil sein würde, der so gut wie abwesend ist. Das würde bedeuten, dass Kevin Jr. die Rolle des frühreifen Protagonisten übernehmen würde – „der mir die Fallen stellt“, wie Culkin erklärte – und Kevin de facto als Harry und Marv (Pesci und Daniel Stern) fungiert. Fügen Sie noch eine freche Version von Alexa hinzu und er ist eindeutig auf der Spur!

Es geht nicht nur darum, Kevin McCallister zu foltern. Culkin fuhr fort, dass es bei der Prämisse letzten Endes darum gehe, einen Deal zu präsentieren, der „wieder in sein Herz aufgenommen wird“, was die ergreifende Emotionalität des ersten Films widerspiegelt, als Kevin seine eigene Mutter, Kate McCallister (Catherine O’Hara), wieder trifft. Vermeiden wir einfach einen weiteren peinlichen Cameo-Auftritt von Donald Trump, okay?

Trotz seines, ähm, einzigartigen Interesses könnte es für Culkin schwierig sein, die gesamte Besetzung und Crew wieder zusammenzubringen. Der Regisseur des ersten Films, Chris Columbus, sagte kürzlich: Unterhaltung heute Abend dass er nicht wirklich die Notwendigkeit dafür sieht Allein zu Haus 2027.

„Ich finde Allein zu Hause Es existiert wirklich nicht mehr in diesem Zeitmesser, aber es war dieser ganz besondere Moment, und den kann man nicht wirklich wieder einfangen“, sagte Columbus. „Ich denke, es ist ein Fehler, zu versuchen, zurückzugehen und etwas noch einmal einzufangen, was wir vor 35 Jahren gemacht haben.“ Ich denke, es sollte in Ruhe gelassen werden.“

Was es wert ist, Culkin hat eine lange Geschichte darin, mit dem herumzuspielen Allein zu Hause „Kanon.“ Im vergangenen Dezember gab er bekannt, dass er beinahe das im Film gezeigte Haus in Illinois gekauft hätte. Bevor er aus offensichtlichen finanziellen Gründen einen Rückzieher machte, hatte er vorgehabt, es „zum Lachen“ zu tun. Das ist im Grunde derselbe Grund, warum er seinen zweiten Vornamen legal in „Macaulay Culkin“ geändert hat.

Während wir darauf warten, dass sich unsere Manifestationen durchsetzen, können Sie alle Neuauflagen genießen, auch die von 1997 Allein zu Hause 3; 2002er Jahre Allein zu Haus 4; 2012er Jahre Allein zu Hause: Der Feiertagsraub; und 2021 Zuhause, süß, allein zu Hause. Oder schauen Sie sich einfach die aktuelle Home Instead-Werbung an, in der Culkin McCallister „wiederbelebt“. (Oder die ausgesprochen ähnliche Google Assistant-Anzeige aus dem Jahr 2018.)

Nachfolgend finden Sie die weiteren Tourdaten von Culkin. Mit etwas Glück wird bei seinem nächsten Date ein Zeichentrick-Spin-off erwähnt Partymonster.

