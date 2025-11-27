Die in den 1980er Jahren angesiedelte Netflix-Serie Fremde Dingeder diese Woche für die fünfte Staffel zurückkehrt, hatte schon immer ein echtes Gespür dafür, Songs der Ära auszuwählen und ihre Popularität explodieren zu lassen. Das bemerkenswerteste Beispiel dafür war die epische Verwendung von Kate Bushs „Running Up That Hill“ in Staffel 4, aber jede Staffel enthielt einige unerwartete, aber willkommene Stichworte, darunter „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash, „Every Breath You Take“ von The Police und „Master of Puppets“ von Metallica.

Lassen Sie uns also mit der Premiere der fünften und letzten Staffel Episode für Episode die wichtigsten Songs aufschlüsseln, die von Musik-Supervisorin Nora Felder und dem Produktionsteam ausgewählt wurden – all die Musik, die Sie vielleicht hören und die nicht von den Komponisten Kyle Dixon und Michael Stein geschrieben wurde. Der Mix umfasst bisher einige bekannte Titel sowie einige neue Künstler, die ihre Werke veröffentlichen Fremde Dinge Debüt. Wird diese Saison für Künstler wie Diana Ross oder Tiffany zu einer Renaissance führen? Man kann nur hoffen. Dieser Leitfaden behandelt derzeit die ersten vier Episoden von Fremde Dinge Staffel 5 und wird im Dezember mit den Veröffentlichungen von Band 2 und dem Serienfinale aktualisiert.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Fremde Dinge Staffel 5, Band 1 bis Episode 4, „Zauberer“.)

Folge 1: „The Crawl“

Der Zusammenstoß – „Soll ich bleiben oder gehen“

Michael Jackson – „Rockin‘ Robin“

The Psychedelic Furs – „Pretty in Pink“

Diana Ross – „Upside Down“ (Wiederholung für den Abspann)

Kate Bush – „Running Up That Hill“

Staffel 5 beginnt mit der Enthüllung, dass Robin (Maya Hawke) einen neuen Job als lokaler Radio-DJ von Hawkins bekommen hat, und als Autor dieses Leitfadens hatte ich ehrlich gesagt eine Minute lang Angst, dass dies eine Menge zusätzlicher Arbeit für mich bedeuten würde. Bislang ist Robin jedoch zu sehr damit beschäftigt, gegen das Upside Down anzukämpfen, um viel Zeit in der Kabine zu verbringen, da die meisten ihrer großen Nadelstich-Momente in dieser Folge passieren.

Zunächst taucht jedoch „Should I Stay or Should I Go“ (das Lied, mit dem Will während der ersten Staffel mit Rightside Up kommunizierte) in der Eröffnungsrückblende zum 12. November 1983 wieder auf. Dann, in der „Gegenwart“ – dem 3. November 1987 – hören wir Michael Jacksons Cover von „Rockin‘ Robin“ aus dem Jahr 1972, während Robin eine wertvolle Darlegung liefert, gefolgt von „Pretty in Pink“, einem… nicht ganz so subtile Botschaft für Robins besondere Dame.

Der wichtigste Stichpunkt der Folge ist jedoch Diana Ross‘ Hit „Upside Down“ aus dem Jahr 1980. Die Verwendung dieses Liedes jetzt erinnert daran, wie Wandlung zum Bösen hat bis zur letzten Staffel gewartet, um endlich die Rechte an „Crystal Blue Persuasion“ von Tommy James and the Shondells zu bekommen – man muss die Zurückhaltung respektieren. Auch hier bekommen wir eine schöne lange Anspielung zu sehen, in der Robin damit eine geheime Botschaft an den Rest der Partei überbringt. Und es kommt auch in den Abspann, denn warum nicht?

Schließlich hören wir in dieser Folge ein paar Töne von „Running Up That Hill“, während Lucas (Caleb McLaughlin) am Krankenhausbett von Max (Sadie Sink) sitzt. Es ist jedoch eine sichere Vermutung, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir davon hören.

Folge 2: „Das Verschwinden von Holly Wheeler“

ABBA – „Fernando“

Kate Bush – „Running Up That Hill“

The Chordettes – „Mr. Sandman“ (Abspann)

Wie versprochen ist „Running Up That Hill“ erneut an Max‘ Bett zu sehen, dieses Mal etwas länger, während Lucas Wache hält. Aber der eigentliche Star dieser Episode in Bezug auf den Soundtrack ist ABBAs „Fernando“, den Mrs. Wheeler (Cara Buono) singt, während ein Demogorgon seinen Angriff auf das Wheeler-Haus beginnt, und während des gesamten Angriffs weiterspielt (wobei er an wichtigen Stellen der Szene auf eindringliche Weise verzerrt wird).

Ansonsten gibt es in der gesamten Folge eine Filmmusik, mit Ausnahme der Songauswahl für den Abspann von „Mr. Sandman“, einem Lied aus dem Jahr 1954, das an die Ära erinnern soll, in der der junge Henry Creel (der zukünftige Vecna) aufwuchs. Es ergänzt das unheimliche Ende der Episode, in der Vecna ​​die junge Holly (Nell Fisher) in einer Nachbildung seines Familienhauses willkommen heißt.

Folge 3: „Die Turnbow-Falle“

Freddy Martin – „Jedem das Seine“

Tiffany – „I Think We’re Alone Now“ (Wiederholung für den Abspann)

Yello – „Oh ja“

Episode 3 hält die altmodische Stimmung aufrecht, mit den Big-Band-Klängen von Freddy Martin, der Hollys unangenehmes Frühstück mit „Henry“ begleitet. Doch als er geht, hinterlässt er ein Geschenk für Holly: eine tragbare Stereoanlage und eine Kassette mit „I Think We’re Alone Now“ von Queen Tiffany aus den 80ern – der Hit aus den 80ern war wie geschaffen für eine Sequenz, in der ein junges Mädchen alleine in einem fremden Haus Party macht.

Und wenn wir uns in den 1980er-Jahren befinden und die Leute über Scherzereien im Zusammenhang mit dem Auto reden, dann hat ein Musikmanager natürlich keine andere Wahl, als sich auf den legendären Yello-Titel „Oh Yeah“ zu berufen. Sicherlich, wenn es gut genug wäre Ferris Buellers freier Tagist es gut genug, um Dustin beim Bohren in einen makellosen BMW für die Zwecke der Mission zu begleiten.

Folge 4: „Zauberer“

Die Sherman Brothers – „Higitus Figitus“ (aus Das Schwert und der Stein )

) Elmer Bernstein – „Haupttitel von Die große Flucht „

„ Die Akkorde – „Sh-Boom (Life Could Be a Dream)“

Kate Bush – „Running Up That Hill“

In dieser Folge gibt es viel Action, aber zwischen der Falle eines Demogorgons und einem Massenmassaker auf der Militärbasis gibt es ein paar überraschende Songauswahlen. Zuerst gibt es einen kurzen Clip aus den 1963er Jahren Das Schwert und der Steinmit dem Packlied „Higitus Figitus“, das im Fernsehen läuft, gerade als Debbie Miller, eine von Hollys Klassenkameradinnen, von der Armee erfasst wird. Es ist zugegebenermaßen eine Art Zufallsauswahl (besonders wenn man bedenkt, wo das Lied landet). Folge’s Ranking aller Disney-Songs aller Zeiten).

In Bezug auf einen Film, der sich stärker auf die Handlung bezieht, wenn Robin tief in die Erklärung der Handlung von 1963 eintaucht Die große Flucht Für den Rest des Teams greift der Soundtrack das legendäre Thema des legendären Komponisten Elmer Bernstein auf. Es kommt eigentlich selten vor, dass die Show ein Musikstück wie dieses nicht-diegetisch verwendet, aber in diesem Fall hilft es definitiv, den Moment zu verkaufen.

Später kommt einer dieser klassischen „Du weißt, dass das in der Vergangenheit passiert, weil dieses Lied läuft“ auf den Soundtrack: Die Doo-Wop-Gruppe The Chords nahm 1954 „Sh-Boom (Life Could Be a Dream)“ auf – ein weiteres Jahr mit Wiederholung! – und es gibt sofort den Ton an, während Max auf ihre Reise in Henrys Erinnerungen zurückblickt.

Während Max‘ Rückblenden weitergehen, kehrt auch Kate Bush zurück, wobei das Lied im Soundtrack noch einmal manipuliert wird, um der Gruseligkeit der Situation gerecht zu werden. Ansonsten ist der Rest der Episode größtenteils der Originalmusik gewidmet – die episch genug ist, um dem Moment gerecht zu werden.

Fremde Dinge Staffel 5, Band 1, bestehend aus vier Episoden, wird jetzt auf Netflix gestreamt. Band 2 erscheint am 25. Dezember um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT und das Serienfinale erscheint am 31. Dezember um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT. Dieser Guide wird dann mit den restlichen Songs aktualisiert.