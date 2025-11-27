<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sara Bareilles kommt vorbei, um mit Kyle Meredith darüber zu sprechen Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Lichtdie neue Apple TV-Dokumentation, die sie gemeinsam mit Brandi Carlile als Executive Producerin produzierte. Der Film begleitet die preisgekrönte Dichterin Andrea Gibson und ihre Frau Megan Falley durch eine unheilbare Krebsdiagnose. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Bareilles spricht darüber, wie sie zufällig zu Andreas letzten Shows in Colorado gelangte, wie das Projekt zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen wurde, als sie selbst mit Verlusten zu kämpfen hatte, und wie sich die Kombination aus Humor und Herzschmerz des Films fast kosmisch zeitlich abgestimmt anfühlte. Als sie an dem Projekt teilnahm, erfuhr sie, wie tief Andrea die Kamera hereinlassen wollte. „Ich wusste nicht, dass der Plan lautete: ‚Du wirst meinen Tod filmen‘“, erklärt sie und fügt hinzu, dass die Schwere des Vorhabens die Freude und die Spannung, die Andrea auf die Bühne brachte, nicht schmälerte.

Sie führt Kyle auch durch den ungewöhnlichen Prozess, den Originalsong des Films zu schreiben – beginnend nicht mit einer leeren Seite, sondern mit Andreas eigenen Versen. „Es war, als hätte man einen Freibrief für diesen Stapel unglaublicher Poesie“, sagt Bareilles und bemerkt, dass sie die erste Version entworfen habe, bevor sie sie an Carlile schickte, deren „weiser Rat“ bei der Gestaltung des endgültigen Titels mitgewirkt habe.

Bareilles spricht auch über ihr bevorstehendes Album – ihr erstes seit 2019 –, das von derselben Zeit der Trauer geprägt war, die Andreas Arbeit wie eine Lebensader wirken ließ. „Diese ganze Platte ist mein Versuch, Verluste zu verarbeiten“, sagt sie und verrät, dass Andreas Stimme sogar in einem der Songs vorkommt. Sie spricht darüber, wie die Pandemie ihre Prioritäten neu geordnet hat und wie die Komödie weitergeht Girls5Eva unerwartet „lebensrettend“ wurde und warum sie sich endlich bereit fühlt, wieder auf die Straße zu gehen. „Mir geht es einfach darum, Musik zu machen, die mir wichtig ist“, sagt sie. „Und hoffentlich bringt es auch jemand anderem Trost.“

Hören Sie, wie Sarah Bareilles darüber spricht Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Lichtdas neue Album, Girls5Evaund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

