Es dauerte neun Episoden South Parkist derzeit im Rennen, aber der außergewöhnliche Kriegsminister und Content King, Pete Hegseth, feierte endlich sein Debüt unter den Trump-Lakaien. Hegseths treffende Darstellung eines unbeholfenen Narzissten, der davon besessen ist, Instagram-Reels zu erstellen, kam inmitten einer speziellen Thanksgiving-Folge der Comedy Central-Serie mit dem Titel „Turkey Trot“, die am 26. November ausgestrahlt wurde.

Passend zum Titel der Folge drehte sich die A-Geschichte um den jährlichen 5-km-Trutlauf der Stadt in der Türkei, der dieses Jahr großzügig vom Königreich Saudi-Arabien gesponsert wurde. „Ich meine, sie geben allen anderen Geld, warum nicht uns?“ erklärt Skeeter, ein örtlicher Stadthändler, während einer Gemeindeversammlung. Der einzige Vorbehalt besteht natürlich darin, dass „abfällige Äußerungen gegen die königliche Familie strengstens verboten sind.“ (Es ist erwähnenswert, dass die Episode stattfindet, während die Muttergesellschaft von Comedy Central, Paramount, Berichten zufolge mit drei arabischen Staatsfonds zusammenarbeitet, um Warner Bros. zu erwerben.)

Als Cartman erfährt, dass der Gewinner des Turkey Trot 5.000 US-Dollar gewinnt, rekrutiert er Token als Teil seines Teams. „Ich bin ein erfahrener Rennfahrer und die Daten zeigen, dass man mit einem Rennen immer Rennen gewinnt“, sagt er im Rahmen seines Pitches.

Auftritt: Pete Hegseth, der nach South Park kommt, um Trumps Verbündeten Peter Thiel zu befreien (der in der vorherigen Folge verhaftet wurde). „Besorgen Sie uns einfach den Gefangenen, egal, was nötig ist“, fordert Trump von Hegseth, bevor er hinzufügt: „Und machen Sie nicht nur eine Menge Inhalte. Gehen Sie einfach hin und unternehmen Sie etwas.“

Hegseths Mission wird jedoch abgelenkt, nachdem er den türkischen Trab fälschlicherweise für einen „Antifa-Aufstand“ hält. „Wir werden beschossen! Unbedingt liken und abonnieren!“ ruft Hegseth aus. Doch gegen seinen Willen erhält er bald Verstärkung durch seine Kollegin, die Leiterin der Heimatschutzbehörde Kristi Noem. „Halten Sie sich zurück, Homeland Security, das ist unser Inhalt!“ fordert Hegseth. Noem missachtet seinen Befehl und feuert ein paar Schüsse auf einen Hund.

Währenddessen steht Cartman vor seiner eigenen misslichen Lage: Token beschließt, aus dem Rennen auszusteigen, nachdem er erfahren hat, dass Saudi-Arabien der Sponsor ist. Als seine Überzeugungsbemühungen scheitern, greift er zu drastischen Maßnahmen: Er stiehlt Tokens XBOX und fordert Token heraus, mit ihm über die Ziellinie zu fahren.

Die Episode gipfelt in einer epischen Parodie auf Kenny Loggins‘ „Danger Zone“, neu interpretiert als „Pete Hegseseth Is a Fucking Douche“. „Benimmt sich wie ein harter Kerl, posiert auf der ganzen Welt / macht jede Menge Inhalte, wie ein junges Mädchen“, heißt es im Liedtext.

Das Titellied ist von kurzer Dauer: Hegseth wird von Detective Yates verhaftet und in dieselbe Gefängniszelle wie Theil gesteckt. „Dafür werden sie alle bezahlen“, warnt Theil, als der Abspann zu Ende geht und die Bühne für das bereitet, was am 10. Dezember ein höllisches Staffelfinale werden dürfte.

