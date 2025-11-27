Die besten Black Friday-Angebote für 4K-UHD-Blu-rays und DVDs gibt es jetzt bei Amazon, mit pauschal 50 % Rabatt auf Klassiker, Boxsets und moderne Favoriten der Criterion Collection. Das Black Friday Week-Event von Amazon hat heute, am 20. November, offiziell begonnen. und läuft bis zum 1. Dezember, sodass die besten Rabatte sofort verfügbar sind und schnell ausverkauft sind.

Aus riesigen Sammlungen mit Wes Andersons Oeuvre und Criterion Collection-Filmen, die man gesehen haben muss; zu Musikfavoriten wie der von Martin Scorsese Rolling Thunder Revue: Eine Bob Dylan-Geschichte Und Beastie Boys-Anthologie; zu Allzeit-Größen wie Das ist Spinalpunktion, Die PrinzessinbrautUnd WALL•Ediese Deals sind der Traum eines jeden Cineasten.

Während der Black-Friday-Woche werden wir regelmäßig Updates veröffentlichen. Speichern Sie diese Seite also als Lesezeichen für weitere Informationen und besuchen Sie unsere Amazon-Shop-Seite für noch mehr 4K-UHD-, Blu-ray- und DVD-Verkaufshighlights.

