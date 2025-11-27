Es wäre schön, in die fünfte und letzte Staffel einzutauchen Fremde Dinge als wäre es nur eine weitere TV-Show, frei von Erwartungen. Aber das ist nicht das, was Netflix will, weshalb das Unternehmen die Veröffentlichung auf alle drei großen amerikanischen Feiertage am Ende des Jahres verteilt, während die restlichen Episoden an Weihnachten und Silvester Premiere haben. Das ist ein verdammter Fernseher Ereignisund sei es auch nur durch die reine Willenskraft des riesigen Streaming-Dienstes. Thanksgiving steht implizit an zweiter Stelle.

Die gute Nachricht für Netflix ist, dass die ersten vier Episoden der Staffel dem durch diese Veröffentlichungsstrategie geschaffenen Anspruch an Epik gerecht werden und in großer Action und einigen großen Antworten gipfeln. Sie dienen auch gut als Mikrokosmos der Serie: An manchen Stellen charmant, an anderen frustrierend und ohne Frage überlang.

Staffel 5 beginnt im November 1987, eineinhalb Jahre nach dem Ende von Staffel 4, als der rechte Teil von Hawkins, Indiana, von Upside Down infiziert wurde. Seitdem steht die Stadt unter Quarantäne, wobei das Militär den ursprünglichen Riss in der Erde mit einem „riesigen Stahlpflaster“ stopfte und die Stadt besetzte, um alles Übernatürliche zu erforschen mishegoss zur Hand.

Diese Streitkräfte, angeführt von der skrupellosen Dr. Kay (Linda Hamilton!), sind auch aktiv auf der Suche nach Eleven (Millie Bobby Brown), die seit ihrer Rückkehr in die Stadt in Staffel 4 untergetaucht ist. Aber die meisten Einwohner von Hawkins tun ihr Bestes, um so zu leben, als ob sie außerhalb der streng überwachten Grenzen leben dürften: Eltern gehen zur Arbeit, Kinder gehen zur Schule, und Robin (Maya Hawke) hat den lokalen Radiosender als neuer DJ übernommen – natürlich Steve (Joe Keery). als ihr hilfreicher Assistent dienen.

Robins neuer Job als Rockin‘ Robin ermöglicht es ihr, bei der Koordinierung mit all unseren Lieblingscharakteren zu helfen, die unter dem Radar des Militärs auf eigene Faust nach der großen bösen Vecna ​​in Upside Down gesucht haben. In der ersten Folge wird vor allem dargelegt, wie genau diese Operation funktioniert – eine organisierte Aktion, an der alle beteiligt sind, von den Erwachsenen Joyce (Winona Ryder) und Hopper (David Harbour) über die älteren Teenager Steve, Robin, Nancy (Natalia Dyer) und Jonathan (Charlie Heaton) bis hin zu den jüngeren Teenagern Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) und Eleven.

Dies scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um anzuerkennen, dass diese süßen 12-Jährigen aus der ersten Staffel ihre „High-School-Schüler in einem 90er-Jahre-Teenie-Drama“-Ära voll und ganz erreicht haben. Dies kann technisch gesehen keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass die Show 2016 Premiere hatte und niemand vor dem Lauf der Zeit gefeit ist. Aber die Hauptdarsteller sind mittlerweile alle in den Zwanzigern, längst nicht mehr in der Lage, realistisch Teenager zu spielen. (Lassen Sie uns gar nicht erst darauf eingehen, wie es Millie Bobby Brown geht eine Mutter Jetzt.)

Staffel 5 bringt somit eine noch jüngere Generation von Kindern mit sich, wobei Baby Holly Wheeler aus Staffel 1 nun einen viel größeren Teil der Geschichte spielt. Am Ende veranschaulicht Holly die sehr verschwommene Beziehung dieser Serie zum linearen Lauf der Zeit: Bis zur fünften Staffel wollten wir in dieser Serie glauben, sie sei 1980 geboren, aber jetzt schreiben wir das Jahr 1987 und sie wurde wieder auf das Alter von 10 Jahren zurückgeführt.

Dennoch ist 10 noch ziemlich jung, um sich mit Monstern auseinanderzusetzen, und es ist Holly, die unseren Helden versehentlich dabei hilft, Vecna ​​aufzuspüren. Auch ihre Klassenkameraden spielen in der ersten Saisonhälfte eine große Rolle. In ihren Szenen kommt eine Kernwahrheit über diese Show zum Vorschein: Die geheime Soße von Fremde Dinge waren immer mutige Kinder, die übernatürlichen Gefahren ausgesetzt waren. Es ist eine Erkenntnis, die zeigt, wie gut es ist, dass die Serie fast zu Ende ist – nur noch vier Folgen. (Vier weitere Episoden, aber wer weiß wie viele Minuten; das Serienfinale wird mindestens zwei Stunden dauern.)

Es gibt definitiv Punkte, an denen die ersten vier Episoden genau das liefern, was wir wollen: Ich hatte zum Beispiel ein tiefes Vergnügen daran, zuzusehen, wie dieses große Ensemble einige geniale Strategien ausführte, um dem Militär zu entgehen. Selbst Eleven dabei zuzusehen, wie sie sich durch einen wilden Hindernisparcours kämpft, der alle ihre Kräfte auf die Probe stellen soll, ist befriedigend, ganz zu schweigen von ihrem starken Charakter-Beat – sie will sich immer noch mehr anstrengen, wohl wissend, dass sie ihr Bestes geben muss, wenn sie Vecna ​​besiegen will. Und es gibt auch einige wirklich unheimliche Momente mit Vecna ​​und seinen Opfern, die Potenzial für die zweite Saisonhälfte haben.

Was die Show behindert, ist ihre zu dichte Mythologie sowie ihre Abhängigkeit von Klischees und übernommenen Handlungselementen. Es gibt einen Cliffhanger in Staffel 4, der trotz aller melodramatischen Schnörkel kaum als Cliffhanger zu lesen ist, und mehrere andere „Wendungen“ sind so deutlich, dass sie keine größeren Überraschungen bieten. Episode 4 bietet zwar technisch beeindruckende Action, teilt die Besetzung aber den größten Teil der Laufzeit auf – als Dungeons und Drachen Die Spieler wissen, dass es selten eine gute Idee ist, die Gruppe aufzuteilen.

Das soll nicht heißen, dass die Episoden frei von Schocks sind – eine große Sequenz bietet perfekten Home-Invasion-Horror, bei dem für alle Beteiligten ernsthafte Risiken auf dem Spiel stehen. Doch die beste Szene der Staffel hat nichts mit Monstern oder dem Militär zu tun: Es sind Robin und Will, die ein Herz-zu-Herz-Gespräch führen, zu dem auch eine wunderschöne Rede von Robin über ihre Identität gehört, die sich als sehr wichtig für die Handlung erweist – aber was noch wichtiger ist, wer sie und Will als Charaktere sind. Es ist echt und menschlich und real, und Millionen von Menschen werden es sehen, und das ist ziemlich cool. Es sind solche Momente, die es einem leicht machen, die Handlungsschwierigkeiten zu verzeihen.

Seit seiner Premiere ist der Fremde Dinge Das Franchise hat sein Bestes getan, um seine tiefgründigen Überlieferungen zu monetarisieren, mit Romanen, Spielen und einem verdammten Theaterstück am Broadway, die alle die Geschichte von Vecna ​​und verwandten Figuren erweitern. Aber so sehr diese Serie auch von uns verlangt, in diese Überlieferung zu investieren, diese Charaktere und ihre Beziehungen sind der wahre Treibstoff für unser Engagement. Und wann Fremde Dinge erreicht das Niveau, das man als episch bezeichnen könnte, nicht wegen der CGI-Kämpfe, sondern weil unerwartete Helden der Herausforderung gewachsen sind. Das passiert in der ersten Hälfte der fünften Staffel mehr als einmal, was es zu einem vielversprechenden Start macht. Hoffen wir, dass die zweite Hälfte dem gerecht wird.

Fremde Dinge Staffel 5, Band 1, bestehend aus vier Episoden, wird jetzt auf Netflix gestreamt. Band 2 erscheint am 25. Dezember um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT und das Serienfinale erscheint am 31. Dezember um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.