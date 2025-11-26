Dame Judi Dench hat ein Update zu ihrem sich verschlimmernden Sehverlust geteilt und ITV News mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage sei, Dinge zu tun, die der Durchschnittsmensch für selbstverständlich hält, einschließlich Fernsehen und Lesen.

In Denchs jüngstem Interview über die Wiedervereinigung mit Macbeth Co-Star Sir Ian McKellen 50 Jahre nach ihrer gefeierten Produktion bei der Royal Shakespeare Company wurde die 90-jährige Schauspielerin nach ihren seltenen Auftritten vor der Kamera gefragt.

„Ich kann nicht mehr sehen. Ich habe das Ding“, erklärte Dench und bezog sich dabei auf ihre anhaltenden Probleme mit der altersbedingten Makuladegeneration. Im Gespräch mit McKellen fuhr sie fort: „Ich kann Ihre Umrisse erkennen und kenne Sie in Ihren so gut Macbeth Schal.“

Verwandtes Video

Dench fügte hinzu, dass sie „jetzt niemanden erkennen kann“, was einige Leute zu der Annahme verleiten könnte, dass sie sie ignoriere. „Das liegt daran, dass ich nicht sehen kann“, sagte sie. „Ich kann den Fernseher nicht sehen. Ich kann nicht sehen, um zu lesen.“ Damit sind auch Bühnenproduktionen ausgeschlossen.

Stattdessen konzentriert sich Dench darauf, der nächsten Generation dabei zu helfen, Shakespeare zu lernen. Sie und McKellen befürworten einen praktischen Ansatz zum Verständnis der Stücke des Barden, bei dem die Tische im Klassenzimmer zurückgeschoben werden und Schüler der Sekundarstufe ihre Texte nachspielen.

Im Jahr 2023 sagte Dench zu Graham Norton, dass die Schauspielerei „unmöglich geworden“ sei und dass dies leider weiterhin der Fall sei. Seitdem hat sie jedoch einige Werbespots gedreht, darunter letztes Jahr einen für die britische Katastrophenhilfeorganisation ShelterBox. Schauen Sie sich das unten an.