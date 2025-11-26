Nun, Hassbeobachter, ihr habt es geschafft: Alles in Ordnungdas Scheitern einer juristischen Dramedy von Ryan Murphy, wird uns alle noch eine zweite Staffel lang verfolgen. Die Serie mit Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson und Glenn Close wurde von Hulu erneuert.

Pro Der Hollywood-Reporter, Alles in Ordnung war ein Quotenhit für Hulu und verzeichnete seit seiner Premiere 3,2 Millionen Aufrufe auf dem Dienst, was es zum erfolgreichsten Start einer Hulu-Serie seit drei Jahren macht. Die Show konzentriert sich auf eine von Frauen geführte Anwaltskanzlei, die sich auf knifflige Scheidungsfälle spezialisiert hat, und beleuchtet gleichzeitig das komplizierte Privatleben der verantwortlichen Anwältinnen.

Zusätzlich zu Alles in OrdnungMurphy produzierte auch die neueste Folge von ihm Monster Anthologieserie für Netflix diesen Herbst: Sehen Sie sich unsere Rezension zu an Die Ed-Gein-Geschichte für einen Vorgeschmack auf diesen Wahnsinn.