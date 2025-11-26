Dem Druck von Donald Trump nachgebend, hat sich Paramount zur Verteilung verpflichtet Hauptverkehrszeit 4 unter der Regie von Brett Ratner, berichtet Matthew Belloni von Puck. Jackie Chan, 71, und Chris Tucker, 54, würden in die Hauptrollen zurückkehren.

Paramount erwägt den Kauf von Warner Bros. Discovery, wofür eine FCC-Genehmigung erforderlich wäre. Und Paramount ist dieser Prozess nicht fremd und kapituliert vor dem Weißen Haus vor einer Fusion mit Skydance.

Hauptverkehrszeit 4 gibt es seit mindestens 2019, aber der Film hatte Schwierigkeiten, einen willigen Verleiher zu finden. Im Jahr 2017 wurde er von sechs Frauen glaubhaft wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt. Seine Rückkehr nach der Absage verlief nur langsam, bis er dieses Jahr begann, einen Dokumentarfilm über First Lady Melania Trump zu drehen, der ihn dazu zwang, in Mar-a-Lago in einem Haus mit acht Schlafzimmern zu übernachten.

