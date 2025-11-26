Die endgültigen Ergebnisse werden Ende 2025 versteigert Letzte Woche heute Abend mit John Oliver zum Nutzen öffentlicher Medien. Wie berichtet von VielfaltMit Artikeln wie einem rekordverdächtigen Gemälde von Bob Ross und einem von Blöthar dem Berserker von GWAR signierten Bidet kamen bis zum Schluss der Ausschreibungen am Montagabend insgesamt fast 1,54 Millionen US-Dollar für die Unterstützung lokaler öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten zusammen.

Letzte Woche heute Abend startete die Auktion im Anschluss an eine Folge vom 16. November, in der Oliver die Entscheidung der Trump-Regierung, die Finanzierung der Corporation for Public Broadcasting um 1,1 Milliarden US-Dollar zu kürzen, scharf kritisierte. Der Auktionserlös geht an den Public Media Bridge Fund, der bedürftigen lokalen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Zuschüsse gewährt.

Ein Großteil des gesamten gesammelten Geldes stammte aus einem Zuschlagsgebot in Höhe von 1,04 Millionen US-Dollar für „Cabin at Sunset“, ein Gemälde von Bob Ross aus der 10. Staffel seiner PBS-Show. Die Freude am Malen. Dies stellte einen neuen Auktionsrekord für eines von Ross‘ Werken auf und übertraf die 318.000 US-Dollar, die „Winter’s Peace“ Anfang des Monats erzielte.

Ein aktueller Schwere Konsequenz In der Folge gab es ein Interview mit Blöthar, in dem er die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hervorhob. Infolgedessen wurde ein von Blöthar signiertes Bidet in die verfügbaren Objekte aufgenommen, die auf der Website John Oliver’s Junk versteigert wurden. Der endgültige Preis ist derzeit nicht bekannt, aber das Zuschlagsgebot lag bei 6.000 US-Dollar, als wir das letzte Mal nachgeschaut haben.

Zu den weiteren bemerkenswerten Gegenständen der Auktion gehörten die Chance, dass das Foto des Gewinners in einer Grafik über Olivers Schulter während einer Episode erscheint (100.025 $), eine Reise nach New York, um den Moderator zu treffen (51.600 $), eine vergoldete Nachbildung der Eier von Präsident Lyndon B. Johnson (25.500 $) und der Suspensorium von Russell Crowe Aschenputtel-Mann (21.000 $).

