Wenn Rian Johnson einen Songtitel für einen Mysteryfilm von Benoit Blanc (Daniel Craig) übernimmt, geht er dabei nie sehr subtil vor. Messer raus enthielt ein buchstäbliches Rad aus Messern, Glaszwiebel fand buchstäblich in einer Glaszwiebel statt, und Wach auf, toter Mann… Nun, passend zu einer Geschichte, die größtenteils in einer Kirche spielt und von mehreren Priestern handelt, ist die Auferstehung eines der diskutierten Themen.

Johnsons neuester Netflix-Film versammelt ein weiteres herausragendes Ensemble, das Craig mit seinem charakteristischen Südstaatenakzent befragen kann. Diesmal geht es um das Verbrechen: Der Tod von Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin), der unmittelbar nach einer Predigt in seiner Kirche ermordet wurde. Als Benoit Blanc den Fall aufnimmt, stellt er sofort fest, dass es sich um ein Paradebeispiel für ein Geheimnis in einem verschlossenen Raum handelt, was bedeutet, dass die einzig möglichen Verdächtigen diejenigen sind, die an diesem Tag in der Kirche waren. Dazu gehören die langjährige Haushälterin der Kirche, Martha (Glenn Close), der stellvertretende Priester Pater Jud (Josh O’Connor) und eine kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern, die man in ihrer Treue zu Wicks als etwas sektenartig bezeichnen könnte.

Obwohl Craig zuerst in Rechnung gestellt wird, ist er nie wirklich der Star dieser Filme; Diesmal liegt das Gewicht der Erzählung auf Pater Jud, einem jungen Priester mit einer gewalttätigen Vergangenheit und einem schlecht beratenen Halstattoo, das unter seinem traditionellen schwarzen Kragen hervorlugt. Durch Juds Augen werden wir mit Wicks‘ Gemeindemitgliedern in der kleinen Gemeinde im Norden des Bundesstaates New York bekannt gemacht – einem Ort, weit weg von der blauen Meerespracht des vorherigen Films. (Wach auf, toter Mann in England gedreht, um die graue und düstere Stimmung wirklich einzufangen). Doch dank einiger äußerst kluger Entscheidungen beim Geschichtenerzählen ist selbst Pater Jud immer noch ein Verdächtiger.

Verwandtes Video

Es ist etwas so Befriedigendes an der Art und Weise, wie diese Filme funktionieren, Wege zu finden, mit diesem beliebten Genre zu experimentieren und es zu erneuern – so stellen wir sicher, dass, egal wie viele Teile des Puzzles man zu kennen glaubt, immer noch mindestens die ein oder andere Überraschung auf uns wartet. Es ist die Art von Krimi, die nur ein echter Mystery-Fan schreiben kann: Einer, der mit allen Tricks so vertraut ist, dass er sie zu überlisten weiß.

Der größte Fehler von Wach auf, toter Mann ist, dass im Gegensatz zu den beiden vorherigen Blanc-Krimi nicht jeder Darsteller so gut bedient wird, wie er sein könnte – der vielleicht am wenigsten genutzte ist Andrew Scott, dessen wunderbar spezifisches Charisma nicht viel zur Geltung kommt. Vielleicht war Johnson besorgt, dass Scotts eigene Vergangenheit als heißer Priester eine zu große Ablenkung darstellen würde? Er spielt sicherlich einen ganz anderen Charakter seit seiner Zeit Flohbeutelaber wer weiß.

Dennoch ist es ein Traumensemble, das sich nicht nur durch seine einzelnen Darsteller auszeichnet, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie alle gegeneinander antreten. O’Connor spielt jede Dimension der Reise seiner Figur mit Nuancen und Anmut – er findet das Menschliche hinter den Priestergewändern und bringt die Menschlichkeit zum Vorschein, die ihn zum Tuch geführt hat. Kerry Washington, Jeremy Renner und Thomas Haden Church widersetzen sich alle jeder Typisierung, die mit ihren früheren Rollen in Verbindung gebracht wird, während Glenn Close in ihrer extremen Hingabe an Wicks erwartungsgemäß brillant und oft urkomisch ist. Am wichtigsten ist, dass Josh Brolin beweist, dass ihm die Rolle des Bösewichts zwar nicht fremd ist, er aber in der Lage ist, neue Dimensionen zu finden, um der Typ zu sein, den man am liebsten tot sehen würde.

Auch Bridget Everett von Jemand, irgendwo hat eine kleine Rolle, die eine große Wirkung hat, und ihre Leistung führt zu einem der rauesten Momente süßer Aufrichtigkeit des Films. Es ist einer von mehreren stillen Akzenten, die dem Film mehr Gewicht und Tiefe verleihen als die typische Krimi-Kleinigkeit, wobei Johnsons Blick für das Beste und das Schlechteste der Menschheit seine Arbeit weiter bereichert.

Ähnlich wie die tatsächlichen Hinweise, die das Publikum später verstehen soll, bringt Johnson die Themen seiner Geschichten sowohl auf subtile als auch auf weniger subtile Weise zum Ausdruck: Messer raus erkundete die hässliche Seite der Familiendynamik, Glaszwiebel hat den Mythos vom „brillanten Gründer“ zerrissen, und nun konzentriert sich dieser Krimi mit dem U2-Titel auf die wahren Fragen rund um die Religion in der Neuzeit.

Der wirklich gelungene Balanceakt ist nicht die Mischung aus Geheimnissen und Lügen, die schließlich zur Enthüllung des Mörders führt – es geht darum, einen Weg zu finden, den Glauben (zumindest den christlichen Glauben) auf eine Weise zu erforschen, die sowohl Gläubige als auch Ungläubige respektiert. Das Konzept von Gnade und Güte ist hier durchwoben und wird größtenteils durch Pater Jud demonstriert, aber nicht ausschließlich. Wie bereits erwähnt, sitzt Benoit Blanc nicht die meiste Zeit des Films am Steuer, aber seine eigene Beziehung zu solchen Dingen fesselt die Fantasie und enthüllt ein weiteres Detail über die Figur, das zu unserem begrenzten Verständnis von ihm beiträgt.

Hoffentlich werden ihn weitere Filme weiter erforschen; Die bisherige Reise war äußerst lohnend. Gesamt, Wach auf, toter Mann fühlt sich weniger wie der dritte Film in einer fortlaufenden Reihe von Krimis an, sondern eher wie die selbstbewusste dritte Staffel einer prestigeträchtigen TV-Show – eine, in der die Macher sich voll und ganz auf ihre Kräfte verlassen haben und mit Sicherheit etwas Fesselndes abliefern werden. Es ist der bisher stärkste Benoit-Blanc-Film, dank der Art und Weise, wie die besten Künstler aus ihren früheren Werken lernen und daraus wachsen und diese Lektionen auf ihre zukünftigen Projekte anwenden. Hoffentlich weiß Netflix, wie besonders das ist.

Wake Up Dead Man: Ein Knives Out-Krimi Der limitierte Kinostart beginnt am 26. November, bevor er ab dem 12. Dezember auf Netflix gestreamt wird. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.