Der neue Teaser für ABCs bevorstehende Wiederaufnahme von Peelings enthüllt, dass es zwar über ein Jahrzehnt her ist, seit Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley und Judy Reyes die Titelkleidung trugen, sie sich aber noch an einige der ikonischeren Dialogzeilen der Serie erinnern können.

Noch wichtiger ist, dass sie sich immer noch daran erinnern, wer das Sagen hat, als Dr. Cox (McGinley) wie Freddy Krueger auftaucht, um seine ehemaligen Schüler zu überraschen. Es gibt auch eine neue Schar von Praktikanten, die darauf warten, unterrichtet zu werden – Praktikanten, die von ihren neuen Ausbildern unbeeindruckt zu sein scheinen.

Peelings kehrt am 25. Februar 2026 auf ABC zurück, neue Folgen werden auch auf Hulu gestreamt. Schauen Sie sich unten den neuen Teaser an und schauen Sie für mehr auf 20 der größten musikalischen Momente der Originalserie zurück.