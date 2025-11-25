Netflix hat eine Veröffentlichung für den 2. Dezember festgelegt Sean Combs: Die Abrechnungseine neuen Dokumentationen über den in Ungnade gefallenen Hip-Hop-Mogul-Manager, produziert von seinem langjährigen Rivalen 50 Cent.

Die vierteilige Serie befasst sich mit Diddys Aufstieg zur Macht in der Musikindustrie und seinem Sturz aufgrund mehrerer Klagen und Behauptungen wegen sexueller Übergriffe, Vergewaltigung und Menschenhandel. „Diddy. Puff Daddy. Love. Die Öffentlichkeit kennt die Hip-Hop-Ikone unter vielen Namen – aber wer ist der echte Sean Combs?“ liest die Logline der Serie.

Sean Combs: Die Abrechnungausführender Produzent von 50 Cent und Regisseurin Alexandria Stapleton, kommt fast zwei Monate, nachdem der Musikmogul zu 50 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar verurteilt wurde, weil er in zwei Anklagepunkten wegen Transports zur Ausübung der Prostitution verurteilt wurde.