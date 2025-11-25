Jeder liebt Raymond war von 1996 bis 2005 ein fester Bestandteil des CBS-Primetime-Programms und gewann während seiner Laufzeit 15 Emmys. Aber Star Ray Romano verspricht, dass trotz des Erfolgs der Serie in der Vergangenheit niemand mit einem Neustart oder einer Wiederbelebung rechnen sollte – weder jetzt noch jemals.

Während der letzten Jeder liebt Raymond: Wiedersehen zum 30-jährigen Jubiläum Romano sagte: „Lassen Sie uns eines klarstellen – das ist ein Wiedersehen.“

„Kein Neustart“, fügte Mitschöpfer Phil Rosenthal hinzu.

Romano und Rosenthal erklärten, der Grund dafür sei, dass die Darsteller Patricia Heaton, Brad Garrett, Monica Horan und Sullivan Sweeten an diesem Abend zwar beim Reunion-Special dabei sein konnten, drei jedoch bereits zuvor verstorben seien: Peter Boyle, Doris Roberts und Sawyer Sweeten (letzterer spielte einen von Raymonds Söhnen).

Romano sagte während der Sondersendung: „Wir werden niemals einen Neustart machen, weil uns drei Darsteller und drei Familienmitglieder fehlen. Wir würden niemals versuchen, die Show ohne sie zu machen.“

„Es wäre nicht dasselbe“, stimmte Rosenthal zu. „Wir haben zu viel Respekt vor der Show selbst und vor dem wunderbaren Publikum. … Und zum Glück läuft die Show immer noch jeden Tag, auf der ganzen Welt.“

Alle neun Staffeln von Jeder liebt Raymond werden tatsächlich sowohl auf Peacock als auch auf Paramount+ gestreamt. Mittlerweile gibt es viele andere Fernsehgeräte aus dieser Zeit, die ein Revival erleben: Prime Video hat gerade Pläne angekündigt, das zurückzubringen Sternentor Franchise und die Rückkehr von ABC’s Peelings Habe gerade einen neuen Teaser-Trailer bekommen.