Sublime hat Sublime Me Gusta angekündigt, ein neues Multi-City-Festival, das 2026 stattfinden wird.

Bisher wurden nur zwei Festivaltermine bestätigt. Die Eröffnungsausgabe findet am 9. Mai im Panther Island Pavilion in Fort Worth, Texas, statt, wo Sublime von Slightly Stoopid begleitet wird. Die zweite Ausgabe folgt am 27. Juni in Oregon; Stadt, Veranstaltungsort und Besetzung sind derzeit nicht bekannt gegeben. Die vollständigen Aufstellungen für beide Veranstaltungen werden in den kommenden Wochen verfügbar sein. Weitere Städte werden ebenfalls bald bekannt gegeben.

Sublime Me Gusta hat seinen Namen vom beliebten Sublime-Song „Caress Me Down“ („Me gusta mi reggae, me gusta punk rock“) und zielt darauf ab, Sublimes Ethos, seinen rebellischen Geist und seinen genreübergreifenden Musikstil zu feiern. Als Zusatzkauf für 15,99 $ bieten sie außerdem spezielle Craft-Beer-Verkostungen an, bei denen die Teilnehmer von 12:00 bis 15:00 Uhr die besten lokalen, regionalen und nationalen Craft-Biere, Hard Selters und Apfelwein probieren können

Tickets für Sublime Me Gusta in Fort Worth sind ab sofort über die Website des Festivals erhältlich. Die Preise beginnen bei 89,99 $ für den allgemeinen Eintritt.

„Es war schon immer unser Traum, ein Festival für unsere Freunde und Familie zu veranstalten“, sagte Sublime-Frontmann Jakob Nowell in einer Pressemitteilung. „Es ist Punkrock, Hip-Hop, Reggae, Surf – alles Facetten der wahren Alternativkultur der Westküste, die seit Generationen von Fans und Musikern gleichermaßen am Leben erhalten wird. Dies ist jetzt unsere Ära und wir haben nichts als Liebe für jeden, der mit uns kommt.“

Sublime bereitet sich auf ein aufregendes Jahr 2026 vor. Am 17. April ist im Red Rocks Amphitheatre in Colorado die komplette Durchspielung ihres bahnbrechenden selbstbetitelten Albums aus dem Jahr 1996 geplant, und am darauffolgenden Tag gibt es einen Auftritt mit den größten Hits. Sie werden nächstes Jahr auch beim Innings Festival in Arizona und beim Sonic Temple in Ohio spielen. Schauen Sie sich unten die Tourdaten an und sichern Sie sich hier Tickets für Sublime.

Sublime Tourdaten 2025–2026:

10.12. – Tulsa, OK @ Tulsa Theater (The Edge Weihnachtskonzert)

12/12 – Chicago, IL @ Aragon Ballroom (Q101 Twisted)

13.12. – Lincoln, CA @ Der Veranstaltungsort im Thunder Valley Casino

14.12. – San Jose, CA @ SAP Center (LIVE 105 Not So Silent Night)

17.01. – Los Angeles, CA @ Kia Forum (iHeart Radio ALTer Ego ’26)

22.02. – Tempe, AZ beim Innings Festival

03/12–15 – St. Petersburg, FL @ Reggae Rise Up Florida

01.04. – Melbourne, AU @ Festival Hall

04/02–05 – Tyagarah, AU beim Bluesfest Byron Bay

04/04 – Sydney, AU @ Hordern Pavilion

17.04. – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre (selbstbetiteltes Album in voller Länge) (Tickets kaufen)

18.04. – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre (Greatest Hits) (Tickets kaufen)

05/09 – Fort Worth, TX beim Sublime Me Gusta Festival

15.05. – Columbus, OH beim Sonic Temple Festival

22.05. – Tilburg, NL @ 013 Poppodium

23.05. – Hatfield, Großbritannien beim Slam Dunk Festival

24.05. – Leeds, Großbritannien beim Slam Dunk Festival

27.06. – TBD, OR @ Sublime Me Gusta Festival