Wie man einen Mord begehtein neuer A24-Film mit Glen Powell und Margaret Qualley, hat gerade seinen ersten Trailer veröffentlicht.

Der Film, der am 20. Februar in die Kinos kommt, handelt von Powell als Becket Redfellow, einem armen, aber ehrgeizigen Herrn, dem grausam jeglicher Zugang zum immensen Reichtum seiner Großfamilie verweigert wurde – obwohl er Millionen kassieren wird, wenn sie alle unweigerlich sterben. Margaret Qualleys Charakter schlägt Redfellow scherzhaft vor, den Erbschaftsprozess zu beschleunigen, indem er sie selbst ermordet, was er auch vorhat.

Der Trailer zeigt Redfellow, wie er versucht, Cousins, Tanten, Patriarchen und verschiedene Familienmitglieder dazwischen zu töten. „Sieben reiche Idioten … zwischen mir und 28 Milliarden Dollar“, erzählt Powell. Doch je tiefer er in ihn eindringt, desto mehr wird Redfellow klar, dass es etwas komplizierter (und gefährlicher) sein könnte, einzelne Familienmitglieder auszutricksen, um sich sein Erbe zu sichern, als es aussieht. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Verwandtes Video

Wie man einen Mord begeht wurde von John Robert Patton geschrieben und inszeniert, der für seinen Film aus dem Jahr 2022 bekannt ist Emily die Verbrecherin. Er basierte das Drehbuch lose auf dem Film von 1949 Freundliche Herzen und Kronen, das eine ähnliche vererbungsbasierte Prämisse aufweist. Neben Powell und Qualley in den Hauptrollen Wie man einen Mord begeht Mit dabei sind Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace, Ed Harris und mehr.

Powell spielte zuletzt in Edgar Wrights neuer Adaption von Stephen Kings Der rennende Mann.