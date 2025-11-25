Bei unserem neuesten Crate Digging war Kpop-Star Yves bei Gold-Diggers in Los Angeles dabei, als sie die Augen schloss und die Soundtracks zu ihren Erinnerungen teilte.

Als wir Yves fragten, zu welchem ​​Thema sie gerne Crate Digging machen würde, antwortete sie mit einer ziemlich berauschenden Antwort: „Szenen, die ich sehe, wenn ich meine Augen schließe – der Soundtrack meiner Erinnerungen: Alben, die sich wie Audioprotokolle von Erinnerungen anfühlen, die mit bestimmten Momenten oder Emotionen verbunden sind.“

Es war klar, dass das ehemalige Mitglied von LOONA und LOONA yyxy mit ihren Entscheidungen keine flüchtige Nostalgie hinterherjagte, keine zufälligen Ereignisse im Zusammenhang mit einer Musik, die ihr gefiel. Nein, sie wollte in ihre Psyche eindringen, um Alben ans Licht zu bringen, die mit entscheidenden Gefühlen, Beziehungen und karrierebestimmenden Momenten verbunden sind.

„Auch wenn das Album ein Meisterwerk ist, greife ich nicht wirklich danach, wenn das Album mit Erinnerungen verbunden ist, die sich schwer und traurig anfühlen“, erzählt sie Folge, „Aber wenn es meine Stimmung hebt und wertvolle Erinnerungen weckt, wie die Alben, die ich ausgewählt habe, spiele ich es am Ende oft.“

Sehen Sie sich unten die Alben an, die Yves noch einmal besucht, wenn sie sich wieder mit ihren Erinnerungen verbindet, und sehen Sie, wie sie uns oben (oder über YouTube) durch jedes einzelne führt. Schaffen Sie dann selbst neue Erinnerungen, während Sie sich ihre kürzlich veröffentlichte CD anhören Soft-Fehler: X Deluxe-EP auf Apple Music oder Amazon Music.

Keshi – Pflaster EP

Während meiner Loona-Zeit habe ich Keshi durch das Lied „less of you“ entdeckt. Ungefähr zu dieser Zeit waren Kim Lip und ich von Keshi begeistert und hörten ununterbrochen seine Lieder. Immer wenn ich Keshis EP auflege PflasterEs bringt die Momente zurück, in denen wir so aufgeregt waren und ständig auf der Suche nach Liedern waren, also habe ich mich für dieses Album entschieden.

Destin Conrad — Launenhaft

Ich bin kürzlich auf das Jazz-Album dieses Künstlers gestoßen, es hat mir so gut gefallen, dass ich es ständig wiederholt habe. Ich putze viel zu Hause, und eines Tages, während ich gerade putzte, während dieses Album lief, fand ich das Tagebuch, in dem ich vor meinem Debüt über meine Träume geschrieben hatte. Deshalb wurde ich ein wenig nostalgisch, als ich meine Gefühle von damals mit denen von heute verglich.

Wenn ich mir dieses Album anhöre, versetzt es mich zurück in diese Zeit und hinterlässt ein warmes, sanftes Gefühl in mir. Als ich dieses Tagebuch fand, wurde ich daran erinnert, wie unsicher ich vor meinem Debüt war, und die Seiten waren voll von meiner Frage: „Werde ich jemals debütieren?“ und sich verloren fühlen. Wenn ich zurückblicke und damals mit heute vergleiche, wurde mir klar, dass ich meine Musik noch stärker vorantreiben und jeden Moment als etwas Kostbares betrachten möchte.

Braxton Cook – Nicht jeder kann gehen

Beim Duschen muss immer Musik laufen; Ich habe das Album unter der Dusche von vorne nach hinten laufen lassen, und dann war mein Akku leer – mein Handy hat einfach den Geist aufgegeben. Es wurde seltsam still und ich wollte unbedingt dieses Lied zurückhaben, um die Stimmung zu heben. Jedes Mal, wenn ich mir dieses Album anhöre, kehre ich zu diesem Moment zurück und es bringt mich einfach zum Lachen.

Justin Bieber – BEUTE

Wenn ich jeden Tag arbeite, raubt mir die Wiederholung manchmal die Energie, deshalb wende ich mich in solchen Fällen an andere Künstler, um mich motivieren zu lassen. An einem Tag, an dem ich wirklich Motivation brauchte, ging ich online und es war zufällig der Moment, in dem dieses Album veröffentlicht wurde. Ich konnte keine Arbeit erledigen – ich habe mir das Album einfach komplett angehört. Irgendwann habe ich mir einen Titel namens „Zuma House“ angehört, und obwohl er nur etwa eine Minute und 20 Sekunden lang ist, ist es nur Justin Bieber, der den Raum mit seiner Stimme über der Gitarre füllt, ohne andere Instrumente, und ich dachte: „Wow, eine Stimme kann auch ein Instrument sein.“ Dieser Moment ist der Grund, warum ich dieses Album ausgewählt habe.

Tate McRae – So nah dran

Zu meiner Loona-Zeit sagte unser Choreografielehrer einmal: „Du würdest wirklich gut zu einem Tanzstil von Tate McRae passen, also beobachte und studiere sie viel.“ Von da an fing ich an, viel nach Tate McRae zu suchen und mir diese anzuschauen. Sie macht viele sehr flexible Bewegungen, und ich bin von Natur aus nicht so flexibel, deshalb dehne ich mich jeden Tag vor dem Tanztraining. Ich habe sogar versucht, den Spagat wie Tate McRae zu machen, aber es hat nicht funktioniert und es tat sehr weh.

Ich erinnere mich also daran, wie ich im Übungsraum ständig versuchte, in den Spagat zu kommen – dieses Album bringt das zurück. Ich bin der Typ, der die Songs, die mir gefallen, immer wieder abspielt, und diese Titel sind auf meinen letzten Playlists geblieben, und als dieses Thema auftauchte, kamen sie mir sofort in den Sinn.

Victoria Monét – Jaguar II

Das nächste Album, das ich ausgewählt habe, ist „On My Mama“ von Victoria Monét. In der Nähe meiner Wohnung gibt es ein Lebensmittelgeschäft und der Spaziergang dorthin ist ziemlich langweilig, also habe ich dieses Lied aufgelegt. Nach einer Weile ertappte ich mich dabei, wie ich mit echtem Selbstvertrauen im Takt lief. Jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich an diesen Moment und es bringt mich zum Lachen. Wenn ich mich ein bisschen einsam fühle oder mich auf der Straße sicher fühlen möchte, greife ich zu diesem Album zurück – es ist wirklich bedeutungsvoll für mich.

Ich benutze es oft, um meine Stimmung aufzuhellen, wenn ich spazieren gehe, aber ehrlich gesagt bin ich auch ein großer Fan der Live-Auftritte von Victoria Monét. Im Studio schauen IOAH und ich uns viele ihrer Bühnen an und jedes Mal bin ich beeindruckt, wie cool sie als Künstlerin ist, deshalb habe ich mir in letzter Zeit mehr ihrer Alben angesehen.

Amy Winehouse – Löwin: Verborgene Schätze

Es ist weithin als Klassiker bekannt, aber es trägt für mich auch eine persönliche Geschichte in sich. Ich bereitete mich auf die Aufnahmeprüfungen für das College vor, schwänzte dann aber das College und ging stattdessen zu Vorsprechen. Diese Tage der Prüfungsvorbereitung machten mich erschöpft und manchmal deprimiert, und ich weinte fast jeden Tag nach dem Unterricht im Gesangsübungsraum. Amy Winehouse war die Künstlerin, die mir damals Kraft und Mut gab, also suchte ich mir ihren Film aus und hörte mir jeden Titel dieses Albums an. Darunter ist ein Lied mit dem Titel „Best Friends, Right?“ Der Text und die Melodie haben mich wirklich getröstet, und wenn ich dieses Album spiele, fühle ich mich in diese Zeit zurückversetzt.

Das Lied gibt es in einer regulären Version und einer Akustikversion, und die Akustikversion gefiel mir besonders gut. Es sind nur sanfte Gesangsstimmen über der Gitarre, und schon beim Titel fühlte es sich an, als würde jemand sagen: „Ich bin dein Freund“, was mir das Gefühl gab, unterstützt zu werden. Amys Stimme war für mich ein großer Trost und diese Melodielinien beruhigten mich vom ersten Moment an.

