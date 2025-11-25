<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Gaten Matarazzo spricht mit Kyle Meredith über die letzte Staffel von Fremde Dingeund wie er es ausdrückt, ziehe sich dieser Abschied über Jahre hin. Der Schauspieler sagt, die Besetzung habe schon vor dem Ende der vierten Staffel Abschiedsfragen gestellt, und da die letzten Episoden nun in drei Teilen ausgestrahlt würden, fühle sich der lange Abschied noch länger an. Matarazzo denkt darüber nach, was es bedeutet, eine Rolle hinter sich zu lassen, die er seit seiner Kindheit gespielt hat, und gleichzeitig mit der Ungewissheit des Lebens nach Hawkins klarzukommen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

„Selbst jetzt glaube ich nicht, dass ich es jemals hinter mir lassen möchte“, sagt Matarazzo über die Show. „Es wird immer ein entscheidendes Kapitel meiner künftigen Arbeit sein.“ Er spricht über die Sicherheit, die die Serie emotional und beruflich bietet, und darüber, dass das Loslassen auch bedeutet, sich auf eine unberechenbarere, freiberuflichere Zukunft einzulassen. „Mit Ausfallzeiten bin ich noch nie gut zurechtgekommen“, gibt er zu. „Ich möchte einfach weiterarbeiten.“

Dieser Drang hat ihn zum Synchronsprecher geführt, unter anderem in einer Hauptrolle in Andy Serkis‘ animierter Adaption von „ Tierfarmwo er eine neu erfundene Figur spielt, das Ferkel Lucky. „Als ich sah, dass Andy Regie führte, war es das. Auch wenn mir das Projekt nicht gefiel, wäre ich überglücklich, mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagt er. „Zum Glück hat es mir wirklich gefallen.“ Matarazzo leitet auch Disney+ Lego Star Wars: Baue die Galaxie neuund obwohl er noch zögert, sich selbst als „Synchronsprecher“ zu bezeichnen, findet er einen Rhythmus. „Ich hatte im Grunde das Glück, übertriebene Versionen von mir selbst zu spielen“, scherzt er und fügt hinzu, dass er a Star Wars Superfan innerhalb der Star Wars Das Universum ist ein wahrgewordener surrealer Traum.

Außerhalb der Kabine fühlt er sich jedoch immer noch am meisten zum Theater hingezogen. „Es ist jeden Abend Fallschirmspringen“, sagt er. „Aber ich fühle mich auf der Bühne seltsamerweise wohler als anderswo.“

Hören Sie, wie Gaten Matarazzo über die letzte Staffel von spricht Fremde Dinge, Tierfarmund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

