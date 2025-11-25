Billie Eilish hat Details zu ihrem neuen 3D-Konzertfilm zur Feier ihrer „HIT ME HARD AND SOFT“-Tournee bestätigt. Unter der Co-Regie von James Cameron an der Seite von Eilish, HIT ME HARD AND SOFT: DIE TOUR (LIVE IN 3D) kommt am 20. März in die Kinos.

Eilish überbrachte die Neuigkeit den Fans am Sonntagabend während ihres letzten Tourstopps in San Francisco und teilte auf ihrem Instagram ein Foto von ihr und Cameron bei der Arbeit an dem Film mit der Überschrift: „Dies war eine meiner Lieblingstouren überhauptrrrrr und die Möglichkeit, sie festzuhalten und gemeinsam mit @jamescameronofficial bei diesem Film Regie zu führen, war wirklich ein wahrgewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn alle seht :‘)“

Der Popstar hatte den Film zuvor während einer Reihe von Shows in Manchester, Großbritannien, angedeutet, als sie dem Publikum sagte: „Vielleicht sind euch mehr Kameras als sonst aufgefallen … Ich kann nicht viel dazu sagen, aber ich kann sagen, dass wir mit jemandem namens James Cameron an etwas ganz Besonderem arbeiten, das in 3D sein wird.“

Zusätzlich zu seiner Zusammenarbeit mit Billie Eilish bereitet sich Cameron auf die Veröffentlichung des nächsten vor Avatar Kapitel, Feuer und Aschekommt am 19. Dezember in die Kinos.