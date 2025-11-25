Netflixs Fremde Dinge kehrt diese Woche mit seiner fünften und letzten Staffel zurück und markiert damit das Ende einer neunjährig Reise für den einst schäbigen und jetzt gigantischen Science-Fiction-Rückblick der 80er Jahre. Obwohl die Premiere der ersten Staffel im Juli 2016 stattfand, sind die Pausen zwischen den Staffeln länger geworden, was bedeutet, dass seit der Veröffentlichung der vierten Staffel im Sommer 2022 dreieinhalb Jahre vergangen sind. Daher ist Ihr Gedächtnis möglicherweise etwas verschwommen über alles, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Vielleicht brauchen Sie nur eine Zusammenfassung.

Der Leitfaden soll den Leser an die wichtigsten Punkte der von den Duffer Brothers erstellten Serie bis zur fünften Staffel erinnern. Nicht jeder Handlungspunkt wird detailliert beschrieben – die Idee besteht darin, die Grundlagen zu vermitteln, ohne sich in Dingen wie „Was war mit den Chicagoer Kids, die Eleven in Staffel 2 getroffen hat?“ zu verzetteln? und „Moment, Paul Reiser hat einen bösen Arzt gespielt?“ Aber von Demogorgons über Vecna ​​bis hin zu all diesen Charakteren sollte das Folgende hoffentlich Fans helfen, deren Erinnerungen ein wenig Hilfe benötigen.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält (offensichtlich). Spoiler bis zum Finale der vierten Staffel von Fremde Dinge„Kapitel Neun: Das Huckepack.“)

Erinnern Sie mich daran, wie alles begann?

Am 6. November 1983 spielte eine Gruppe 12-jähriger Jungen aus Hawkins, Indiana, ein mitreißendes Spiel Dungeons & Dragons zusammen. Nachdem das Spiel von der Mutter des Dungeon-Meisters Mike Wheeler (Finn Wolfhard) abgebrochen wurde, gingen die anderen Jungs. Außer einem von ihnen schaffte Will Byers (Noah Schnapp) es nicht nach Hause und verschwand in der Nacht.

Gleichzeitig führt ein Vorfall in einem nahe gelegenen Forschungslabor zur Flucht von „Eleven“ (Millie Bobby Brown), einem mysteriösen jungen Mädchen mit telekinetischen Kräften, einem „011“-Tattoo auf dem Arm und wenig Verständnis für die Außenwelt. Auf der Suche nach Will, Mike und dem Rest der „Gruppe“ – Dustin (Gaten Matarazzo) und Lucas (Caleb McLaughlin) – findet Eleven im Wald und freundet sich mit ihr an. Mike bringt sie nach Hause und glaubt, dass sie ihnen vielleicht bei der Suche nach Will helfen kann, weil sie ihn auf einem Foto erkannt hat.

Diese Kinder haben nicht viel elterliche Aufsicht, oder?

Es waren die 80er! Allerdings merkt Wills Mutter Joyce (Winona Ryder) erst am nächsten Morgen, dass Will vermisst wird. Sobald sie es jedoch tut, ist sie sowohl am Boden zerstört als auch entschlossen, ihn wiederzufinden.

In der ersten Staffel geht es also hauptsächlich nur um die Suche nach Will?

Ja! Irgendwann findet die Polizei unter der Führung von Chief Jim Hopper (David Harbour) eine Leiche, von der sie glauben, dass sie Will gehört, und es gibt eine Beerdigung, aber seine Freunde geben nicht auf – denn Eleven hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, mit Will im Upside Down zu kommunizieren, wo er die ganze Zeit gefangen war.

Apropos Eleven: Ein ganzes Team aus dem Labor unter der Leitung des vage bösen Wissenschaftlers Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) versucht, sie zu finden. Oh, und da rennt ein Demogorgon herum, der Leute entführt und alles vermasselt. Das geht auch.

Die Demo – was nun?

Eleven war nicht der Einzige, der am 6. November aus dem Labor ausbrach – eine furchterregende humanoide Kreatur, die aus dem Upside Down in unsere Welt flüchtete, mit einem Kopf wie ein mutiertes Gänseblümchen mit Zähnen. Sobald er frei war, entführte der Demogorgon Will und zerrte ihn auf den Kopf. „Demogorgon“ ist übrigens nicht der offizielle Name – die Jungs haben ihn nach dem klassischen D&D-Monster benannt, gegen das Will in der Nacht seines Verschwindens in ihrem Spiel kämpfte. Der Demogorgon ist dafür verantwortlich, in Staffel 1 eine Menge Leute zu töten. #JusticeForBarb

Okay, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt – was ist das Upside Down?

„The Upside Down“ ist eine alternative Realität, die parallel zu unserer Welt existiert, nur dass dort alles seltsam und eklig aussieht. Sie betreten und verlassen das Upside Down durch „Tore“, darunter das Mothergate, das sich im Hawkins National Laboratory befindet. Wurde das Upside Down von Menschen geschaffen oder existierte es schon immer? Das könnte eine Frage sein, die in Staffel 5 beantwortet wird. Im Moment wissen wir nur mit Sicherheit, dass das erste Mal, dass darauf zugegriffen wurde, 1979 war, als eine jüngere Elf Vecna ​​dorthin schickte.

Wer ist Vecna?

Oh Mann, das ist kompliziert. Lassen Sie uns zunächst den Rest der ersten Staffel durchgehen.

Okay, wie endet Staffel 1?

Joyce und Hopper arbeiten zusammen, um Will vor dem Upside Down zu retten, während Eleven gegen den Demogorgon antritt und beide verschwinden. Die Jungs freuen sich, wieder vereint zu sein und wieder zusammen zu spielen, obwohl Will nicht ganz derselbe ist – und natürlich vermissen sie alle Eleven.

Aber sie taucht in Staffel 2 wieder auf?

Verdammt richtig. Zu Beginn der zweiten Staffel wird bekannt, dass Eleven nach seinem Verschwinden am Ende der ersten Staffel erneut auf dem Kopf stand. Als sie in unsere Welt zurückkehrte, fand sie Zuflucht bei Hopper, der entschlossen ist, sie vor diesen bösen Wissenschaftlern zu schützen, indem er sie in seinem Haus versteckt. Eleven begibt sich in Staffel 2 auf ihre eigene Abenteuerserie, trifft sich am Ende aber wieder mit ihren Freunden in Hawkins.

Irgendwann finden wir heraus, wie Eleven zu ihren Kräften kam, oder?

Ja, Staffel 1 und 2 enthüllen, dass Elevens Mutter Terry (Aimee Mullins) während ihrer Schwangerschaft eine Testperson im echten geheimen CIA-Programm Project MKUltra war, was zu Elevens verbesserten Fähigkeiten führt. (Unterhaltsame Tatsache: Elevens richtiger Name ist Jane, obwohl wir sie hier weiterhin Eleven nennen.) Nach ihrer Geburt wurde Eleven von Dr. Brenner entführt und wuchs im Labor auf, wo sie Tests unterzogen wurde, die sie in eine perfekte Spionin verwandeln sollten, die in der Lage ist, Feinde Amerikas aus der Ferne zu belauschen.