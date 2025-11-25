Scarlett Johansson wurde für die Hauptrolle in Mike Flanagans „radikaler Neuinterpretation“ ausgewählt Der Exorzist bei Blumhouse und Universal.

Es ist derzeit nicht bekannt, welche Rolle Johansson in der Neuinterpretation des übernatürlichen Horrorklassikers spielen wird, obwohl sie Chris MacNeil (ursprünglich gespielt von Ellen Burstyn) spielen könnte. Flanagan wurde angekündigt, die „völlig neue Geschichte“ zu schreiben, Regie zu führen und zu produzieren Der Exorzist Universum“ im Mai 2024.

Dieses Projekt markiert einen kreativen Neustart für das Franchise nach der Wiederbelebung von David Gordon Green im Jahr 2023. Der Exorzist: Gläubigerund ersetzt effektiv die zuvor angekündigte Fortsetzung Der Exorzist: Betrüger.