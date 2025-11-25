Pünktlich zu den Feiertagen haben mehrere große Streaming-Plattformen sowohl für neue als auch für wiederkehrende Kunden frühzeitig mit Black Friday-Rabatten begonnen. Dazu gehören große Rabatte auf HBO Max, ein Hulu- und Disney+-Paket und Apple TV, die alle bis zum Cyber ​​Monday, dem 1. Dezember, gültig sind.

Neue und wiederkehrende Abonnenten können sich den Basic with Ads-Plan von HBO Max für 2,99 $ pro Monat (vorher 10,99 $) für 12 Monate sichern. Eine weitere Option ist ein spezielles Hulu- und Disney+-Angebot, das Kunden für 4,99 US-Dollar pro Monat (vorher 12,99 US-Dollar) werbefinanzierten Zugang zu beiden Streaming-Diensten bietet. Mittlerweile ist Apple TV in den ersten sechs Monaten für 5,99 $ pro Monat (vorher 12,99 $) erhältlich, entweder direkt bei Apple oder als Prime Video-Add-on.

Weitere Black Friday-Rabatte finden Sie in allen unseren Produktleitfäden

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.