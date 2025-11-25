Pünktlich zu den Feiertagen haben mehrere große Streaming-Plattformen sowohl für neue als auch für wiederkehrende Kunden frühzeitig mit Black Friday-Rabatten begonnen. Dazu gehören große Rabatte auf HBO Max, ein Hulu- und Disney+-Paket und Apple TV, die alle bis zum Cyber ​​Monday, dem 1. Dezember, gültig sind.

Neue und wiederkehrende Abonnenten können sich den Basic with Ads-Plan von HBO Max für 2,99 $ pro Monat (vorher 10,99 $) für 12 Monate sichern. Eine weitere Option ist ein spezielles Hulu- und Disney+-Angebot, das Kunden für 4,99 US-Dollar pro Monat (vorher 12,99 US-Dollar) werbefinanzierten Zugang zu beiden Streaming-Diensten bietet. Mittlerweile ist Apple TV in den ersten sechs Monaten für 5,99 $ pro Monat (vorher 12,99 $) erhältlich, entweder direkt bei Apple oder als Prime Video-Add-on.

