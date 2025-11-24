Seit seinem Amtsantritt hat es Donald Trump zur Priorität gemacht, Hollywood nach seinem Bild zu gestalten. Da David Ellison, Sohn des Großspenders Larry Ellison, Paramount leitet und als Spitzenkandidat für die Übernahme von Warner Bros. aufsteigt, scheint der US-Präsident gut aufgestellt zu sein, damit seine Wunschliste erfüllt wird.

Einem neuen Bericht in Semafor zufolge beinhaltet dies die Wiederbelebung zweier großer Actionfilm-Franchises: 1988 Blutsportmit Jean-Claude Van Damme und dem Hauptverkehrszeit Serie unter der Leitung von Jackie Chan und Chris Tucker.

Trump hat eine besondere Vorliebe dafür zum Ausdruck gebracht Blutsport stammt aus der Mitte der 1990er Jahre und beschrieb ihn in einem Profil von 1997 als „einen unglaublichen, fantastischen Film“. Der New Yorker.

Was HauptverkehrszeitTrump hat eine persönliche Verbindung zum Franchise, bei dessen ersten drei Teilen Brett Ratner Regie führte, bevor der in Ungnade gefallene Filmemacher von sechs Frauen während der #MeToo-Bewegung sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Ratner, der seit Jahren ein Revival plant, dreht derzeit einen Dokumentarfilm über First Lady Melania Trump.

Zusätzlich, Hauptverkehrszeit Die Firma des Produzenten Arthur Sarkissian machte Der Mann, den Sie nicht kennenein Film aus dem Jahr 2024, der eine „ausgewogene, tiefere Darstellung von Trump“ versprach. Chan selbst zeigte sich nach Trumps Wahl 2016 vorsichtig optimistisch und sagte, dass ihm „die Chance gegeben werden sollte, zu versuchen, Amerika und die Welt zu verändern … Er ist ein Geschäftsmann … Ich denke, er weiß, wie man mit solchen Dingen umgeht.“ Tucker war weniger begeistert von Trumps Präsidentschaft im Jahr 2018 und sagte zu Piers Morgan: „Ich möchte, dass er erfolgreich ist, ich möchte, dass er das Richtige tut.“

Kurz nach seiner Amtseinführung in seine zweite Amtszeit ernannte Trump Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone zu „Sonderbotschaftern“ für Hollywood, das er als „großartigen, aber sehr unruhigen Ort“ bezeichnete. Seitdem hat er das Kennedy Center umgestaltet, Dutzende Vorstandsmitglieder entlassen und sich selbst zum Vorsitzenden ernannt, wobei er den Schwerpunkt auf „Non-Woke“-Programme legt.“