Sabrina Carpenter „verhaftete“ Miss Piggy während der letzten Station ihrer „Short ’n Sweet Tour“ in der Crypto.com-Arena in Los Angeles am Sonntag, dem 23. November.

Carpenters „verhaftender“ Teil ist ein Merkmal ihrer Live-Shows, bei denen sie eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, einen Musiker oder eine Berühmtheit von „den Behörden“ wegen „zu heiß“ vorführen lässt, bevor sie ihr Lied „Juno“ spielt. Sie hatte es noch nie zuvor mit einer Muppet gemacht, aber wie zu erwarten war Miss Piggys Cameo-Auftritt ein Hit beim Publikum in LA. Miss Piggy trat neben Bobo dem Bären als Wachmann auf und machte Selfies mit der Menge an der Barrikade, während Carpenter ihr sagte: „Du bist die einzige Berühmtheit, die mich nervös macht, wenn ich in der Nähe bin … Ich bin wirklich überwältigt.“ Zum Abschluss holte sie Miss Piggy ein paar rosa, flauschige Handschellen heraus, doch wie sich herausstellte, hatte Bobo seine eigenen mitgebracht. Sehen Sie sich unten von Fans aufgenommene Clips des Cameo-Auftritts an.

Das Crossover des Muppet-Universums passt zu Carpenter, da sie bald die Hauptrolle in Seth Rogens kommendem Film spielen und Co-Produzent sein wird Die Muppet-Show Wiederbelebung für Disney+. Was „Miss Piggy“ betrifft, so gab Jennifer Lawrence kürzlich bekannt, dass „Piggy“ ihren eigenen Spielfilm bekommen wird, der von Lawrence und Emma Stone gemeinsam produziert wird und dessen Drehbuch von Cole Escola stammt.

Miss Piggy wird von Sabrina Carpenter bei der letzten Show der Short n‘ Sweet-Tour verhaftet. (🎥: @prfctsabrinas) pic.twitter.com/3nbvxcs0Ge — Pop Base (@PopBase) 24. November 2025