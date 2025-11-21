Die australische Elektronik-Band Empire of the Sun, bekannt für Hits wie „Walking On a Dream“, hat ihr erstes Zielfestival angekündigt. Die von der Band kuratierte Veranstaltung mit dem Namen Chrysalis findet vom 14. bis 16. Mai 2026 in San José del Cabo, Mexiko, statt.

Chrysalis wurde in Zusammenarbeit mit 100x Hospitality produziert und möchte ein immersives Musikerlebnis sein, komplett mit übergreifenden Themen, Kunstinstallationen, Open-Air-Bühnen, versteckten Aktivitäten und Überraschungen und mehr. Empire of the Sun selbst wird jeden Abend als Headliner auftreten (insgesamt drei Auftritte), und zu einem späteren Zeitpunkt wird ein komplettes Line-up an unterstützenden internationalen Künstlern hinzukommen.

Tickets für Chrysalis sind ab sofort über die offizielle Website der Veranstaltung erhältlich.

„Bei Chrysalis geht es um Vorstellungskraft und Wiedergeburt. Dieses Festival ist so konzipiert, dass es in den Geist eintaucht – Menschen gehen verwandelt davon. Die Geschichte des Festivals konzentriert sich auf den Kreis der Symbole – die Tür, das Ei, den Schlüssel, die Flügel und die Glocke“, erklärte Frontmann Luke Steele in einer Erklärung. „In der Chrysalis kommunizieren diese Symbole wie eine geheime Sprache mit uns – die Tür, die Schwelle. Der Schlüssel, die Offenbarung. Die Glocke, das Erwachen. Flügel, das zukünftige Selbst und das Ei, Anfänge. Es geht darum, eine Reise durch Musik, Kunst und Geist zu schaffen. In einer Welt voller Verzerrungen ist es Zeit, sich mitreißen zu lassen.“

Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Ticketpakete – die von Wochenendkarten über All-Inclusive-Resortaufenthalte bis hin zu Glamping vor Ort reichen.

Empire of the Sun hat kürzlich ihre auffällige „Ask That God Tour“ abgeschlossen, die ihr gleichnamiges Album aus dem Jahr 2024 begleitete. Holen Sie sich eine physische Kopie von Empire of the Sun Bitten Sie diesen Gott Hier.