Für diejenigen, die es nicht kennen Bösewerden sie vielleicht überrascht sein, wenn sie erfahren, dass die in zwei Teile geteilte Adaption von Regisseur Jon M. Chu nur technisch gesehen ein Prequel ist Der Zauberer von Oz für die ersten zwei Drittel der Geschichte. Auf halbem Weg Böse: Für immerbeginnen Ereignisse zu geschehen, die mit der Handlung des Filmklassikers von 1939 übereinstimmen, zu dem auch die plötzliche Ankunft des Bauernmädchens Dorothy Gale aus Kansas durch einen Tornado/ein fliegendes Haus gehört.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält sehr milde Spoiler für Böse: Für immer.)

Böse: Für immer konzentriert sich hauptsächlich auf die „wahre“ Geschichte der bösen Hexe des Westens, oder wie ihre Freunde sie nennen, Elphaba (Cynthia Erivo), sowie auf Elphabas komplizierte Freundschaft mit ihrer Hexenkollegin Glinda (Ariana Grande). Zusätzlich, als Für immer Im weiteren Verlauf werden Dorothys Begleiter auf der Yellow Brick Road vorgestellt, wenn auch mit einigen überraschenden Wendungen.

Während wir schließlich die Vogelscheuche, den Blechmann und den feigen Löwen in all ihrer remixten Pracht zu sehen bekommen, ist eine wichtige Entscheidung von Chu, dass in allen Szenen mit Dorothy bewusst darauf geachtet wird, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Die Figur ist nur von hinten zu sehen, in extremen Nahaufnahmen (wie zum Beispiel auf den glänzenden neuen Schuhen, die ihr gerade jemand geschenkt hat) oder als Silhouette.

Es gab jedoch eine Schauspielerin für die Rolle: Bethany Weaver, eine britische Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin mit Auftritten in Produktionen wie Oklahoma! Und Charlie und die Schokoladenfabrik. Ihr Instagram-Account bietet keine Einblicke hinter die Kulissen Böse Inhalt, aber vermutlich war es ihr ziemlich streng untersagt, vor der Premiere etwas über die Produktion zu sagen.

Dorothy rückt in diesem Film etwas stärker ins Rampenlicht als in der ursprünglichen Bühnenproduktion, obwohl die Art und Weise, wie sie dargestellt wird, die Illusion zulässt, dass diese Dorothy möglicherweise diejenige sein könnte, die im Originalfilm von Judy Garland gespielt wird. Dies war Teil von Chus Entwurf, wie der Regisseur sagte Menschen dass „Ich wollte nicht auf die Person treten, für die Sie Dorothy in der Geschichte halten, mit der Sie hierher gekommen sind.“

Man kann Weaver (zumindest ihre Knöchel) darin sehen Böse: Für immerjetzt im Kino. Wie auch immer Sie über Dorothys Darstellung hier denken mögen, seien Sie sich darüber im Klaren, dass sie weitaus freundlicher ist als das, was die Sphäre mit Garlands Gesicht gemacht hat es ist Version von Der Zauberer von Oz.